Спасатели достали пермяка, застрявшего между двумя гаражами. Фото

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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, опечатанный гараж
Мужчина застрял в узкой щели между гаражей Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) застрял между двумя гаражами. Выбираться пермяку помогали спасатели при помощи специального инструмента. Фотографию застрявшего мужчины очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«В Кунгуре на улице Труда, между двумя гаражами застрял мужчина. Ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в посте telegram-канала.

В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа сообщили, что ЧП произошло 8 июля около четырех часов дня. На место выехали спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине освободиться. Застрявшему пермяку оказалось около 50 лет, он был передан сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его в местную больницу.

Зачем пермяк забрался в такое узкое пространство остается загадкой
Зачем пермяк забрался в такое узкое пространство остается загадкой

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Житель Кунгура (Пермский край) застрял между двумя гаражами. Выбираться пермяку помогали спасатели при помощи специального инструмента. Фотографию застрявшего мужчины очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «В Кунгуре на улице Труда, между двумя гаражами застрял мужчина. Ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в посте telegram-канала. В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа сообщили, что ЧП произошло 8 июля около четырех часов дня. На место выехали спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине освободиться. Застрявшему пермяку оказалось около 50 лет, он был передан сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его в местную больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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