Житель Кунгура (Пермский край) застрял между двумя гаражами. Выбираться пермяку помогали спасатели при помощи специального инструмента. Фотографию застрявшего мужчины очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«В Кунгуре на улице Труда, между двумя гаражами застрял мужчина. Ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в посте telegram-канала.
В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа сообщили, что ЧП произошло 8 июля около четырех часов дня. На место выехали спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине освободиться. Застрявшему пермяку оказалось около 50 лет, он был передан сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его в местную больницу.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.