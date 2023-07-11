Спасатели достали пермяка, застрявшего между двумя гаражами. Фото

11 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Мужчина застрял в узкой щели между гаражей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край) застрял между двумя гаражами. Выбираться пермяку помогали спасатели при помощи специального инструмента. Фотографию застрявшего мужчины очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «В Кунгуре на улице Труда, между двумя гаражами застрял мужчина. Ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в посте telegram-канала. В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа сообщили, что ЧП произошло 8 июля около четырех часов дня. На место выехали спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине освободиться. Застрявшему пермяку оказалось около 50 лет, он был передан сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его в местную больницу. Зачем пермяк забрался в такое узкое пространство остается загадкой Telegram-канал «ЧП Пермь новости»

Житель Кунгура (Пермский край) застрял между двумя гаражами. Выбираться пермяку помогали спасатели при помощи специального инструмента. Фотографию застрявшего мужчины очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «В Кунгуре на улице Труда, между двумя гаражами застрял мужчина. Ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в посте telegram-канала. В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа сообщили, что ЧП произошло 8 июля около четырех часов дня. На место выехали спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине освободиться. Застрявшему пермяку оказалось около 50 лет, он был передан сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его в местную больницу.