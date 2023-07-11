Шойгу рассказал, чем Россия ответит на кассетные боеприпасы Киева

Шойгу: Россия ответит на кассетные боеприпасы Киева аналогичными средствами
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу анонсировал ответ России на поставку кассетных боеприпасов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, РФ ответит аналогичными средствами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что у России имеются такие боеприпасы на все случаи жизни. По его словам, они гораздо эффективнее, чем американские.

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Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, РФ ответит аналогичными средствами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что у России имеются такие боеприпасы на все случаи жизни. По его словам, они гораздо эффективнее, чем американские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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