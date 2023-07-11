Шойгу рассказал, чем Россия ответит на кассетные боеприпасы Киева

Шойгу анонсировал ответ России на поставку кассетных боеприпасов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, РФ ответит аналогичными средствами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что у России имеются такие боеприпасы на все случаи жизни. По его словам, они гораздо эффективнее, чем американские.
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