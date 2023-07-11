11 июля 2023

Глава Ханты-Мансийской митрополии освятил яхт-клуб. Фото

Митрополит Павел освятил яхт-клуб в Салыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Владыка получил в подарок от юных спортсменов спасательный жилет Фото:

В Салыме (ХМАО) митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил обряд освящения местного яхт-клуба. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко.

«Митрополит Павел совершил важную миссию — освятил местный яхт-клуб. После чего владыка пообщался с юными яхтсменами и пожелал им спортивных побед. В свою очередь ребята преподнесли митрополиту символический подарок — спасательный жилет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел посетил Тюмень. Там он принимал участие в освящении Благовещенского собора.

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В Салыме (ХМАО) митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил обряд освящения местного яхт-клуба. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко. «Митрополит Павел совершил важную миссию — освятил местный яхт-клуб. После чего владыка пообщался с юными яхтсменами и пожелал им спортивных побед. В свою очередь ребята преподнесли митрополиту символический подарок — спасательный жилет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Ранее сообщалось, что митрополит Павел посетил Тюмень. Там он принимал участие в освящении Благовещенского собора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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