Митрополит Павел освятил яхт-клуб в Салыме

Владыка получил в подарок от юных спортсменов спасательный жилет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Салыме (ХМАО) митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил обряд освящения местного яхт-клуба. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко.

«Митрополит Павел совершил важную миссию — освятил местный яхт-клуб. После чего владыка пообщался с юными яхтсменами и пожелал им спортивных побед. В свою очередь ребята преподнесли митрополиту символический подарок — спасательный жилет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел посетил Тюмень. Там он принимал участие в освящении Благовещенского собора.

Фото: telegram-канал Аллы Бочко