12 июля 2023

В Екатеринбурге пожарные вскрыли семь гаражей, чтобы ликвидировать возгорание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пожар, гараж
Причиной пожара мог стать самокат, который заряжался в гараже Фото:

В ночь на 13 июля, во дворе дома по улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге горели капитальные гаражи. Спасатели были вынуждены вскрыть семь гаражей, чтобы добраться до очага возгорания.

«Пожар произошел в гараже посередине общего бокса, в котором были подключены две морозильные камеры и хранился квадроцикл и электрический самокат. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на кровлю боксов. Спасателям пришлось вскрывать семь гаражей с помощью механического инструмента», — рассказал URA.RU очевидец происшествия.

Владелец гаража предположил, что пожар мог случиться из-за самоката, который стоял на зарядке. В огне сгорела вся техника внутри гаража. Пожар был быстро локализован, благодаря действиям спасателей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.

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В ночь на 13 июля, во дворе дома по улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге горели капитальные гаражи. Спасатели были вынуждены вскрыть семь гаражей, чтобы добраться до очага возгорания. «Пожар произошел в гараже посередине общего бокса, в котором были подключены две морозильные камеры и хранился квадроцикл и электрический самокат. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на кровлю боксов. Спасателям пришлось вскрывать семь гаражей с помощью механического инструмента», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. Владелец гаража предположил, что пожар мог случиться из-за самоката, который стоял на зарядке. В огне сгорела вся техника внутри гаража. Пожар был быстро локализован, благодаря действиям спасателей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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