В Екатеринбурге пожарные вскрыли семь гаражей, чтобы ликвидировать возгорание. Фото

13 июля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Причиной пожара мог стать самокат, который заряжался в гараже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь на 13 июля, во дворе дома по улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге горели капитальные гаражи. Спасатели были вынуждены вскрыть семь гаражей, чтобы добраться до очага возгорания. «Пожар произошел в гараже посередине общего бокса, в котором были подключены две морозильные камеры и хранился квадроцикл и электрический самокат. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на кровлю боксов. Спасателям пришлось вскрывать семь гаражей с помощью механического инструмента», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. Владелец гаража предположил, что пожар мог случиться из-за самоката, который стоял на зарядке. В огне сгорела вся техника внутри гаража. Пожар был быстро локализован, благодаря действиям спасателей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.

В ночь на 13 июля, во дворе дома по улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге горели капитальные гаражи. Спасатели были вынуждены вскрыть семь гаражей, чтобы добраться до очага возгорания. «Пожар произошел в гараже посередине общего бокса, в котором были подключены две морозильные камеры и хранился квадроцикл и электрический самокат. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на кровлю боксов. Спасателям пришлось вскрывать семь гаражей с помощью механического инструмента», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. Владелец гаража предположил, что пожар мог случиться из-за самоката, который стоял на зарядке. В огне сгорела вся техника внутри гаража. Пожар был быстро локализован, благодаря действиям спасателей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.