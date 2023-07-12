В ночь на 13 июля, во дворе дома по улице 8 Марта, 1 в Екатеринбурге горели капитальные гаражи. Спасатели были вынуждены вскрыть семь гаражей, чтобы добраться до очага возгорания.
«Пожар произошел в гараже посередине общего бокса, в котором были подключены две морозильные камеры и хранился квадроцикл и электрический самокат. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям на кровлю боксов. Спасателям пришлось вскрывать семь гаражей с помощью механического инструмента», — рассказал URA.RU очевидец происшествия.
Владелец гаража предположил, что пожар мог случиться из-за самоката, который стоял на зарядке. В огне сгорела вся техника внутри гаража. Пожар был быстро локализован, благодаря действиям спасателей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.
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