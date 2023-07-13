Россияне высказали свое отношение к возможности ядерного удара по Украине

Russian Field: три четверти россиян сочли недопустимым применение ядерного оружия на Украине

За использование ядерного оружия выступили 16% опрошенных, следует из данных Russian Field Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большинство участников опроса, который провела исследовательская группа Russian Field, выступают против ядерного удара по Украине. Однако 16% среди опрошенных допускают такой вариант.

«Против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине выступили 74% россиян», — передает РБК данные соцопроса. Респонденты отвечали на вопрос о допустимости использования ядерного оружия, если это потребуется для победы России в спецоперации. 16% согласны с применением ядерного удара. Почти одна третья часть от согласных считает, что Россия может нанести ядерный удар только в том случае, если армия РФ начнет сдавать позиции в зоне спецоперации.

Мужчины больше, чем женщины согласны с применением ядерного оружия. Если смотреть по возрасту, то сторонников ядерного удара больше всего в возрасте от 30 до 44 лет.

Ранее журналист издания 19FortyFive Роберт Келли отметил, что Россия может выиграть в конфликте с Украиной при помощи ядерного сдерживания Запада. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что российское ядерное оружие — это «скрепа», которая собирает государство.

Страны Запада могут передать самолеты F-16 в ближайших пакетах военной помощи. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия воспримет данный факт как угрозу в ядерной сфере, передает RT.