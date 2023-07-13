Россияне высказали свое отношение к возможности ядерного удара по Украине

Большинство участников опроса, который провела исследовательская группа Russian Field, выступают против ядерного удара по Украине. Однако 16% среди опрошенных допускают такой вариант.
«Против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине выступили 74% россиян», — передает РБК данные соцопроса. Респонденты отвечали на вопрос о допустимости использования ядерного оружия, если это потребуется для победы России в спецоперации. 16% согласны с применением ядерного удара. Почти одна третья часть от согласных считает, что Россия может нанести ядерный удар только в том случае, если армия РФ начнет сдавать позиции в зоне спецоперации.
Мужчины больше, чем женщины согласны с применением ядерного оружия. Если смотреть по возрасту, то сторонников ядерного удара больше всего в возрасте от 30 до 44 лет.
Ранее журналист издания 19FortyFive Роберт Келли отметил, что Россия может выиграть в конфликте с Украиной при помощи ядерного сдерживания Запада. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что российское ядерное оружие — это «скрепа», которая собирает государство.
Страны Запада могут передать самолеты F-16 в ближайших пакетах военной помощи. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия воспримет данный факт как угрозу в ядерной сфере, передает RT.
Большинство участников опроса, который провела исследовательская группа Russian Field, выступают против ядерного удара по Украине. Однако 16% среди опрошенных допускают такой вариант. «Против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине выступили 74% россиян», — передает РБК данные соцопроса. Респонденты отвечали на вопрос о допустимости использования ядерного оружия, если это потребуется для победы России в спецоперации. 16% согласны с применением ядерного удара. Почти одна третья часть от согласных считает, что Россия может нанести ядерный удар только в том случае, если армия РФ начнет сдавать позиции в зоне спецоперации. Мужчины больше, чем женщины согласны с применением ядерного оружия. Если смотреть по возрасту, то сторонников ядерного удара больше всего в возрасте от 30 до 44 лет. Ранее журналист издания 19FortyFive Роберт Келли отметил, что Россия может выиграть в конфликте с Украиной при помощи ядерного сдерживания Запада. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что российское ядерное оружие — это «скрепа», которая собирает государство. Страны Запада могут передать самолеты F-16 в ближайших пакетах военной помощи. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия воспримет данный факт как угрозу в ядерной сфере, передает RT.