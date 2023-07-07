Военный эксперт раскрыл главную цель США на Украине

Военный эксперт Дандыкин: США пытаются получить доступ к Черному морю с помощью Киева

08 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

США и Великобритания не могут простить России возвращение Крыма, сказал Василий Дандыкин Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная цель США, Великобритании и Украины — вернуть контроль над Крымом и Черным морем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «История с заявлениями о подрыве Запорожской АЭС, вероятно, была ядерным шантажом. С его помощью они хотели добиться исполнения свой главной мечты — поражения России, выхода на границы 1991 года. Конечно же, их главная цель — Крым и Севастополь, в том числе с подачи спонсоров — США и Великобритании. Полуостров дает контроль над Черным морем. Когда он вернулся в Россию в 2014 году, это был большой удар и по американцам, и по НАТО. Они этого простить не могут», — сказал Василий Дандыкин. Именно потеря Крыма толкает ВСУ и их союзников к диверсиям против России, отметил эксперт. «Множество провокаций. Например, диверсант, которого поймали за подрыв железной дороги под Бахчисараем. Постоянно на том направлении предпринимаются попытки прорыва. Зеленский требует все больше оружия», — сообщил собеседник агентства. Страны НАТО вынуждены усилить военное присутствие в Черном море из-за военных баз России в Крыму. Как написал обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator, на данный момент водное пространство находится под контролем российских сил. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главная цель США, Великобритании и Украины — вернуть контроль над Крымом и Черным морем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «История с заявлениями о подрыве Запорожской АЭС, вероятно, была ядерным шантажом. С его помощью они хотели добиться исполнения свой главной мечты — поражения России, выхода на границы 1991 года. Конечно же, их главная цель — Крым и Севастополь, в том числе с подачи спонсоров — США и Великобритании. Полуостров дает контроль над Черным морем. Когда он вернулся в Россию в 2014 году, это был большой удар и по американцам, и по НАТО. Они этого простить не могут», — сказал Василий Дандыкин. Именно потеря Крыма толкает ВСУ и их союзников к диверсиям против России, отметил эксперт. «Множество провокаций. Например, диверсант, которого поймали за подрыв железной дороги под Бахчисараем. Постоянно на том направлении предпринимаются попытки прорыва. Зеленский требует все больше оружия», — сообщил собеседник агентства. Страны НАТО вынуждены усилить военное присутствие в Черном море из-за военных баз России в Крыму. Как написал обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator, на данный момент водное пространство находится под контролем российских сил. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым.