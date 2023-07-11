В Госдуме раскрыли планы НАТО по размещению ядерного оружия у границы РФ

Депутат Картаполов: размещение ядерного оружия НАТО в Прибалтике маловероятно

11 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

НАТО не будет размещать ядерное оружие рядом с РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) НАТО в Прибалтике маловероятно из-за постоянной угрозы его поражения со стороны России. Об этом заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. «Постоянные базы НАТО уже практически созданы. В Прибалтике на ротационной основе находятся подразделения и американцев, и других западных стран, поэтому ничего нового не произойдет», — заявил Картаполов для NEWS.ru. По его словам, Запад не рискнет размещать ТЯО в Прибалтике, так как из-за близости к российской границе оно будет находиться под постоянной угрозой. Депутат заявил, что подобные обещания лидеры НАТО дают Украине вместо членства в альянсе. Картаполов отметил, что в Москве знают о местонахождении западных войск и «видят их первоочередные объекты для поражения». Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал НАТО отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у российских границ. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что в сторону России уже поступали военные угрозы. Они заключались в наращивании альянсом своей военной инфраструктуры вблизи границ РФ.

Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) НАТО в Прибалтике маловероятно из-за постоянной угрозы его поражения со стороны России. Об этом заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. «Постоянные базы НАТО уже практически созданы. В Прибалтике на ротационной основе находятся подразделения и американцев, и других западных стран, поэтому ничего нового не произойдет», — заявил Картаполов для NEWS.ru. По его словам, Запад не рискнет размещать ТЯО в Прибалтике, так как из-за близости к российской границе оно будет находиться под постоянной угрозой. Депутат заявил, что подобные обещания лидеры НАТО дают Украине вместо членства в альянсе. Картаполов отметил, что в Москве знают о местонахождении западных войск и «видят их первоочередные объекты для поражения». Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал НАТО отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у российских границ. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что в сторону России уже поступали военные угрозы. Они заключались в наращивании альянсом своей военной инфраструктуры вблизи границ РФ.