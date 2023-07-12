Гостей «Иннопрома» в Екатеринбурге бесплатно проведут на матч «Урала» с «Нефтчи» 13 июля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 + Матч пройдет в последний день «Иннопрома» в 19:30 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посетители «Иннопрома» и Российско-китайского ЭКСПО могут бесплатно посетить матч «Урал» — «Нефтчи», который состоится 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает пресс-служба уральского футбольного клуба. «На входе на „Екатеринбург Арену“ достаточно показать бэйдж участника международной промышленной выставки и получить у волонтеров входной билет. В этом году в мероприятиях „Иннопрома“ участвовала большая узбекская делегация, в том числе представители власти и бизнеса из Ферганы. Предстоящий товарищеский матч станет своеобразным финальным аккордом», — сообщают представители ФК «Урал». Матч стартует в 19:30. На поле впервые выйдут новички «шмелей» — бразилец Шеттине, португалец Кики и россиянин Тимур Аюпов. «Урал» играл с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане 6 июля, эта спортивная схватка станет ответной игрой. Для остальных любителей футбола в продаже имеются билеты, карта болельщика не нужна. Посетители «Иннопрома» и Российско-китайского ЭКСПО могут бесплатно посетить матч «Урал» — «Нефтчи», который состоится 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает пресс-служба уральского футбольного клуба. «На входе на „Екатеринбург Арену“ достаточно показать бэйдж участника международной промышленной выставки и получить у волонтеров входной билет. В этом году в мероприятиях „Иннопрома“ участвовала большая узбекская делегация, в том числе представители власти и бизнеса из Ферганы. Предстоящий товарищеский матч станет своеобразным финальным аккордом», — сообщают представители ФК «Урал». Матч стартует в 19:30. На поле впервые выйдут новички «шмелей» — бразилец Шеттине, португалец Кики и россиянин Тимур Аюпов. «Урал» играл с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане 6 июля, эта спортивная схватка станет ответной игрой. Для остальных любителей футбола в продаже имеются билеты, карта болельщика не нужна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям