12 июля 2023

Гостей «Иннопрома» в Екатеринбурге бесплатно проведут на матч «Урала» с «Нефтчи»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , футбол, фк урал, футболисты, борьба на поле, футбольный клуб урал
Матч пройдет в последний день «Иннопрома» в 19:30 Фото:

Посетители «Иннопрома» и Российско-китайского ЭКСПО могут бесплатно посетить матч «Урал» — «Нефтчи», который состоится 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает пресс-служба уральского футбольного клуба.

«На входе на „Екатеринбург Арену“ достаточно показать бэйдж участника международной промышленной выставки и получить у волонтеров входной билет. В этом году в мероприятиях „Иннопрома“ участвовала большая узбекская делегация, в том числе представители власти и бизнеса из Ферганы. Предстоящий товарищеский матч станет своеобразным финальным аккордом», — сообщают представители ФК «Урал».

Матч стартует в 19:30. На поле впервые выйдут новички «шмелей» — бразилец Шеттине, португалец Кики и россиянин Тимур Аюпов. «Урал» играл с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане 6 июля, эта спортивная схватка станет ответной игрой. Для остальных любителей футбола в продаже имеются билеты, карта болельщика не нужна.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посетители «Иннопрома» и Российско-китайского ЭКСПО могут бесплатно посетить матч «Урал» — «Нефтчи», который состоится 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает пресс-служба уральского футбольного клуба. «На входе на „Екатеринбург Арену“ достаточно показать бэйдж участника международной промышленной выставки и получить у волонтеров входной билет. В этом году в мероприятиях „Иннопрома“ участвовала большая узбекская делегация, в том числе представители власти и бизнеса из Ферганы. Предстоящий товарищеский матч станет своеобразным финальным аккордом», — сообщают представители ФК «Урал». Матч стартует в 19:30. На поле впервые выйдут новички «шмелей» — бразилец Шеттине, португалец Кики и россиянин Тимур Аюпов. «Урал» играл с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане 6 июля, эта спортивная схватка станет ответной игрой. Для остальных любителей футбола в продаже имеются билеты, карта болельщика не нужна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...