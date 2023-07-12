Гостей «Иннопрома» в Екатеринбурге бесплатно проведут на матч «Урала» с «Нефтчи»

Посетители «Иннопрома» и Российско-китайского ЭКСПО могут бесплатно посетить матч «Урал» — «Нефтчи», который состоится 13 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает пресс-служба уральского футбольного клуба.
«На входе на „Екатеринбург Арену“ достаточно показать бэйдж участника международной промышленной выставки и получить у волонтеров входной билет. В этом году в мероприятиях „Иннопрома“ участвовала большая узбекская делегация, в том числе представители власти и бизнеса из Ферганы. Предстоящий товарищеский матч станет своеобразным финальным аккордом», — сообщают представители ФК «Урал».
Матч стартует в 19:30. На поле впервые выйдут новички «шмелей» — бразилец Шеттине, португалец Кики и россиянин Тимур Аюпов. «Урал» играл с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане 6 июля, эта спортивная схватка станет ответной игрой. Для остальных любителей футбола в продаже имеются билеты, карта болельщика не нужна.
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