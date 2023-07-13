В центре Перми фестивали помешают водителям

14 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Из-за толп фанатов Хабиба могут перекрыть центральные улицы Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В ближайшие выходные 15 и 16 июля в Перми ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станут мероприятия в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», говорят в мэрии. «С 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова. Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской», — сообщается на сайте администрации Перми. Вечером 16 июля, когда на фестивале будет выступать певец Хабиб, Петропавловскую и Ленина в районе эспланады могут полностью закрыть для движения. Это случится, если здесь скопится большое число пешеходов.

В ближайшие выходные 15 и 16 июля в Перми ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станут мероприятия в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», говорят в мэрии. «С 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова. Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской», — сообщается на сайте администрации Перми. Вечером 16 июля, когда на фестивале будет выступать певец Хабиб, Петропавловскую и Ленина в районе эспланады могут полностью закрыть для движения. Это случится, если здесь скопится большое число пешеходов.