13 июля 2023

В центре Перми фестивали помешают водителям

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Концерт группы "Невский проспект" (Киров). Эспланада. Пермь, фанаты, толпа на концерте, зрители концерта
Из-за толп фанатов Хабиба могут перекрыть центральные улицы Перми Фото:
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В ближайшие выходные 15 и 16 июля в Перми ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станут мероприятия в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», говорят в мэрии.

«С 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова. Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской», — сообщается на сайте администрации Перми.

Вечером 16 июля, когда на фестивале будет выступать певец Хабиб, Петропавловскую и Ленина в районе эспланады могут полностью закрыть для движения. Это случится, если здесь скопится большое число пешеходов.

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В ближайшие выходные 15 и 16 июля в Перми ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станут мероприятия в рамках фестиваля «Танцуй. Открывай», говорят в мэрии. «С 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова. Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской», — сообщается на сайте администрации Перми. Вечером 16 июля, когда на фестивале будет выступать певец Хабиб, Петропавловскую и Ленина в районе эспланады могут полностью закрыть для движения. Это случится, если здесь скопится большое число пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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