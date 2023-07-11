11 июля 2023

Автор хита «Ягода малинка» Хабиб споет в Перми на фестивале танцевальных баттлов

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Огонь пляж. Екатеринбург, танцы, тверк
Танцоры покажут свое мастерство на пермской эспланаде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В центре Перми на городской эспланаде 15—16 июля состоится фестиваль «Танцуй.Открывай». В воскресенье здесь пройдут танцевальные баттлы, а в завершение праздника выступит певец Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов), рассказали в дирекции проектного офиса «Пермь-300».

«Во второй день фестиваля „Танцуй.Открывай“ пройдут танцевальные баттлы. Принять участие в них смогут непрофессиональные танцоры и те, кто попробовал себя в бесплатных мастер-классах 15 и 16 июля. Хедлайнером второго дня фестиваля станет исполнитель Хабиб», — говорится на сайте 300-летия Перми.

На мастер-классах профессиональные танцоры будут обучать всех желающих джаз-фанку, хип-хопу и popping. В первый день фестиваля, 15 июля, на эспланаде выступят артисты Большого театра России, в том числе его прима-балерина Светлана Захарова.

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В центре Перми на городской эспланаде 15—16 июля состоится фестиваль «Танцуй.Открывай». В воскресенье здесь пройдут танцевальные баттлы, а в завершение праздника выступит певец Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов), рассказали в дирекции проектного офиса «Пермь-300». «Во второй день фестиваля „Танцуй.Открывай“ пройдут танцевальные баттлы. Принять участие в них смогут непрофессиональные танцоры и те, кто попробовал себя в бесплатных мастер-классах 15 и 16 июля. Хедлайнером второго дня фестиваля станет исполнитель Хабиб», — говорится на сайте 300-летия Перми. На мастер-классах профессиональные танцоры будут обучать всех желающих джаз-фанку, хип-хопу и popping. В первый день фестиваля, 15 июля, на эспланаде выступят артисты Большого театра России, в том числе его прима-балерина Светлана Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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