Автор хита «Ягода малинка» Хабиб споет в Перми на фестивале танцевальных баттлов

В центре Перми на городской эспланаде 15—16 июля состоится фестиваль «Танцуй.Открывай». В воскресенье здесь пройдут танцевальные баттлы, а в завершение праздника выступит певец Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов), рассказали в дирекции проектного офиса «Пермь-300».
«Во второй день фестиваля „Танцуй.Открывай“ пройдут танцевальные баттлы. Принять участие в них смогут непрофессиональные танцоры и те, кто попробовал себя в бесплатных мастер-классах 15 и 16 июля. Хедлайнером второго дня фестиваля станет исполнитель Хабиб», — говорится на сайте 300-летия Перми.
На мастер-классах профессиональные танцоры будут обучать всех желающих джаз-фанку, хип-хопу и popping. В первый день фестиваля, 15 июля, на эспланаде выступят артисты Большого театра России, в том числе его прима-балерина Светлана Захарова.
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