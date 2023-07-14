Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок не признал вину в суде

Конощенок останется под стражей до следующего заседания
Гражданин России Вадим Конощенок не признал вину в суде Соединенных Штатов. Он останется под стражей до следующего заседания по своему делу, которое состоится 31 июля, об этом передало РИА Новости.
Ранее Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США для разбирательства по обвинению в контрабанде американских технологий. Также его обвиняют в незаконной перевозке боеприпасов двойного назначения.
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