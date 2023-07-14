Вице-губернатор Ислаев отметил работу мэрии Нефтеюганска

Азат Ислаев проинспектировал строительство социально значимых объектов в Нефтеюганске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев с рабочим визитом посетил Нефтеюганск. Он проверил качество строительных работ на социально значимых объектах и отметил работу мэрии муниципалитета. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай.

«Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев провел рабочую встречу в Нефтеюганске. Он оценил качество работ на строящихся объектах. <…> Азат Ислаев отметил нашу работу и поставил задачу — „Задача не сбавлять темпы, будем помогать!“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Бугай

Уточняется, что Ислаев посетил фильтровальную станцию. Проинспектировал строительство детского сада в 16-м микрорайоне. Провел рабочие встречи с подрядчиками, которые выполняют строительство Нефтеюганской специальной школы для особенных детей и многофункционального спортивного комплекса.