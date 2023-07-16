Путин посмеялся над зависимостью европейских политиков от США

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Европа зависима от США Фото:

Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой в беседе с журналистом с Павлом Зарубиным. По его словам, по приказу США европейские политики повесятся, спросив лишь разрешение сделать это на веревках национального производства.

«Если им (европейским политикам — прим. URA.RU) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — пошутил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1»). Журналист опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале.

Президент отметил, что Европа делает все, что скажет США. Как продолжил Путин, с веревками европейские политики потерпят фиаско. «Американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул российский лидер.

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Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой в беседе с журналистом с Павлом Зарубиным. По его словам, по приказу США европейские политики повесятся, спросив лишь разрешение сделать это на веревках национального производства. «Если им (европейским политикам — прим. URA.RU) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — пошутил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1»). Журналист опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале. Президент отметил, что Европа делает все, что скажет США. Как продолжил Путин, с веревками европейские политики потерпят фиаско. «Американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул российский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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