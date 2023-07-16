Путин посмеялся над зависимостью европейских политиков от США

16 июля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Европа зависима от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой в беседе с журналистом с Павлом Зарубиным. По его словам, по приказу США европейские политики повесятся, спросив лишь разрешение сделать это на веревках национального производства. «Если им (европейским политикам — прим. URA.RU) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — пошутил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1»). Журналист опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале. Президент отметил, что Европа делает все, что скажет США. Как продолжил Путин, с веревками европейские политики потерпят фиаско. «Американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин пошутил над зависимой от США Европой в беседе с журналистом с Павлом Зарубиным. По его словам, по приказу США европейские политики повесятся, спросив лишь разрешение сделать это на веревках национального производства. «Если им (европейским политикам — прим. URA.RU) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — пошутил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1»). Журналист опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале. Президент отметил, что Европа делает все, что скажет США. Как продолжил Путин, с веревками европейские политики потерпят фиаско. «Американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул российский лидер.