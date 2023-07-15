15 июля 2023
14 июля 2023

Бастрыкин проконтролирует дело по факту обрушения крыши на людей в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и предоставить доклад обо всех обстоятельствах дела Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обо всех обстоятельствах травмирования двух женщин в результате обрушения крыши на рынке в Новотарманском (Тюменская область). Об этом сообщает информационный центр СК России.

«В СМИ сообщается об обрушении кровли торгового павильона в поселке Новотарманском Тюменской области. В результате двум женщинам потребовалась медицинская помощь. В социальной сети отмечается, что мер к ремонту сооружения не принималось длительное время. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по этому происшествию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Также Бастрыкин потребовал по завершении расследования уголовного дела доложить о результатах. Подчеркивается, что исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обо всех обстоятельствах травмирования двух женщин в результате обрушения крыши на рынке в Новотарманском (Тюменская область). Об этом сообщает информационный центр СК России. «В СМИ сообщается об обрушении кровли торгового павильона в поселке Новотарманском Тюменской области. В результате двум женщинам потребовалась медицинская помощь. В социальной сети отмечается, что мер к ремонту сооружения не принималось длительное время. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по этому происшествию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин потребовал по завершении расследования уголовного дела доложить о результатах. Подчеркивается, что исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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