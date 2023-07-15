Бастрыкин проконтролирует дело по факту обрушения крыши на людей в Тюменской области

16 июля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и предоставить доклад обо всех обстоятельствах дела Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обо всех обстоятельствах травмирования двух женщин в результате обрушения крыши на рынке в Новотарманском (Тюменская область). Об этом сообщает информационный центр СК России. «В СМИ сообщается об обрушении кровли торгового павильона в поселке Новотарманском Тюменской области. В результате двум женщинам потребовалась медицинская помощь. В социальной сети отмечается, что мер к ремонту сооружения не принималось длительное время. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по этому происшествию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин потребовал по завершении расследования уголовного дела доложить о результатах. Подчеркивается, что исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обо всех обстоятельствах травмирования двух женщин в результате обрушения крыши на рынке в Новотарманском (Тюменская область). Об этом сообщает информационный центр СК России. «В СМИ сообщается об обрушении кровли торгового павильона в поселке Новотарманском Тюменской области. В результате двум женщинам потребовалась медицинская помощь. В социальной сети отмечается, что мер к ремонту сооружения не принималось длительное время. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по этому происшествию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин потребовал по завершении расследования уголовного дела доложить о результатах. Подчеркивается, что исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.