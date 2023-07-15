Бастрыкин проконтролирует дело по факту обрушения крыши на людей в Тюменской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обо всех обстоятельствах травмирования двух женщин в результате обрушения крыши на рынке в Новотарманском (Тюменская область). Об этом сообщает информационный центр СК России.
«В СМИ сообщается об обрушении кровли торгового павильона в поселке Новотарманском Тюменской области. В результате двум женщинам потребовалась медицинская помощь. В социальной сети отмечается, что мер к ремонту сооружения не принималось длительное время. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по этому происшествию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Также Бастрыкин потребовал по завершении расследования уголовного дела доложить о результатах. Подчеркивается, что исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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