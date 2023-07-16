16 июля 2023
15 июля 2023

ФСБ проводит выемку документов в администрации челябинского района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Силовиков интересуют документы по строительству парка «Набережный» Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 17 июля проводят выемку документов в администрации Катав-Ивановского района. Об этом URA.RU сообщил источник из района. Выемка происходит в первый день выхода на работу после домашнего ареста главы района Николая Шимановича.

«Силовики работают по выемке документов по парку „Набережный“. Данный проект курировал отдел управления коммунальным хозяйством транспортом и связи при администрации района. Есть основания полагать, что акты приемки работ по подготовке проектно-сметной документации были подписаны незаконно. Освобожденный недавно из-под домашнего ареста глава Николай Шиманович может попасть еще под одну уголовку, ведь именно при нем строился объект», — сообщил URA.RU источник в районе.

По данным URA.RU, Шиманович в это время проводит оперативку. Агентство связалось с пресс-службой администрации района. Там от комментариев воздержались. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по регоину. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее проверку по строительству парка проводила местная Контрольно-счетная палата. В ходе проверки выяснилось, что власти заплатили за неготовый проект реновации парка 11 млн рублей. Подрядчик не прошел госэкспертизу проекта, и был обязан возместить неустойку, чего сделано не было.

Шимановича освободили из-под домашнего ареста в конце прошлой недели. После ознакомления с материалами, дело в отношении главы направят в суд. Чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, еще во время работы адвокатом он похитил вексель одной из компаний. После чего продал ценные бумаги, и купил на эти деньги квартиру в Санкт-Петербурге для дочери. В день задержания силовики проводили обыски, как в доме Шимановича, так и в квартире его дочери.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 17 июля проводят выемку документов в администрации Катав-Ивановского района. Об этом URA.RU сообщил источник из района. Выемка происходит в первый день выхода на работу после домашнего ареста главы района Николая Шимановича. «Силовики работают по выемке документов по парку „Набережный“. Данный проект курировал отдел управления коммунальным хозяйством транспортом и связи при администрации района. Есть основания полагать, что акты приемки работ по подготовке проектно-сметной документации были подписаны незаконно. Освобожденный недавно из-под домашнего ареста глава Николай Шиманович может попасть еще под одну уголовку, ведь именно при нем строился объект», — сообщил URA.RU источник в районе. По данным URA.RU, Шиманович в это время проводит оперативку. Агентство связалось с пресс-службой администрации района. Там от комментариев воздержались. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по регоину. На момент публикации ответа не последовало. Ранее проверку по строительству парка проводила местная Контрольно-счетная палата. В ходе проверки выяснилось, что власти заплатили за неготовый проект реновации парка 11 млн рублей. Подрядчик не прошел госэкспертизу проекта, и был обязан возместить неустойку, чего сделано не было. Шимановича освободили из-под домашнего ареста в конце прошлой недели. После ознакомления с материалами, дело в отношении главы направят в суд. Чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, еще во время работы адвокатом он похитил вексель одной из компаний. После чего продал ценные бумаги, и купил на эти деньги квартиру в Санкт-Петербурге для дочери. В день задержания силовики проводили обыски, как в доме Шимановича, так и в квартире его дочери.
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