Знаменитый шеф Ивлев устроит фотосессию с екатеринбуржцами

Ивлев приедет на фестиваль со своей женой Фото: Анна Майорова © URA.RU

До крупного фестиваля «Да, шеф» под руководством именитого шеф-повара Константина Ивлева в Екатеринбурге остается пять дней. Звезда не только станет лицом мероприятия, но и проведет фотосессию с екатеринбуржцами.

«Будет выделено специальное время и место для того, чтобы гости фестиваля смогли сделать фотографию с шефом Всея Руси. Следите за обновлениями», — заявили представители «Да, шеф». Информация появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Кроме звезды на мероприятие приедет Валерия Ивлева — жена кулинара, которая станет ведущей. На площадке о здоровом образе жизни «Умное чаепитие» гости фестиваля смогут побеседовать с главным внештатным диетологом Министерства здравоохранения Свердловской области Ириной Бородиной, познакомиться с китайской чайной культурой, обучиться самомассажу и другим полезным привычкам.

В честь 300-летия Екатеринбурга в городе проведут фестиваль «Да, шеф» от знаменитого шеф-повара Константна Ивлева, он пройдет 22 и 23 июля. Помимо именитого кулинара ожидают группу «Браво». В настоящее время екатеринбуржцы смогут попробовать сеты в таких ресторанах как «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg и другие, чтобы определить самые вкусные блюда Екатеринбурга. Победителей наградят на фестивале «Да, шеф».