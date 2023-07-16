16 июля 2023

Знаменитый шеф Ивлев устроит фотосессию с екатеринбуржцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Ивлев приедет на фестиваль со своей женой Фото:

До крупного фестиваля «Да, шеф» под руководством именитого шеф-повара Константина Ивлева в Екатеринбурге остается пять дней. Звезда не только станет лицом мероприятия, но и проведет фотосессию с екатеринбуржцами.

«Будет выделено специальное время и место для того, чтобы гости фестиваля смогли сделать фотографию с шефом Всея Руси. Следите за обновлениями», — заявили представители «Да, шеф». Информация появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Кроме звезды на мероприятие приедет Валерия Ивлева — жена кулинара, которая станет ведущей. На площадке о здоровом образе жизни «Умное чаепитие» гости фестиваля смогут побеседовать с главным внештатным диетологом Министерства здравоохранения Свердловской области Ириной Бородиной, познакомиться с китайской чайной культурой, обучиться самомассажу и другим полезным привычкам.

В честь 300-летия Екатеринбурга в городе проведут фестиваль «Да, шеф» от знаменитого шеф-повара Константна Ивлева, он пройдет 22 и 23 июля. Помимо именитого кулинара ожидают группу «Браво». В настоящее время екатеринбуржцы смогут попробовать сеты в таких ресторанах как «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg и другие, чтобы определить самые вкусные блюда Екатеринбурга. Победителей наградят на фестивале «Да, шеф».

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До крупного фестиваля «Да, шеф» под руководством именитого шеф-повара Константина Ивлева в Екатеринбурге остается пять дней. Звезда не только станет лицом мероприятия, но и проведет фотосессию с екатеринбуржцами. «Будет выделено специальное время и место для того, чтобы гости фестиваля смогли сделать фотографию с шефом Всея Руси. Следите за обновлениями», — заявили представители «Да, шеф». Информация появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Кроме звезды на мероприятие приедет Валерия Ивлева — жена кулинара, которая станет ведущей. На площадке о здоровом образе жизни «Умное чаепитие» гости фестиваля смогут побеседовать с главным внештатным диетологом Министерства здравоохранения Свердловской области Ириной Бородиной, познакомиться с китайской чайной культурой, обучиться самомассажу и другим полезным привычкам. В честь 300-летия Екатеринбурга в городе проведут фестиваль «Да, шеф» от знаменитого шеф-повара Константна Ивлева, он пройдет 22 и 23 июля. Помимо именитого кулинара ожидают группу «Браво». В настоящее время екатеринбуржцы смогут попробовать сеты в таких ресторанах как «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg и другие, чтобы определить самые вкусные блюда Екатеринбурга. Победителей наградят на фестивале «Да, шеф».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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