16 июля 2023

В Перми ищут двухкомнатные квартиры для съемок сериала, который продюсирует Данила Козловский

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, квартира, кухонный гарнитур, кухня
Съемочная группа готова рассмотреть все варианты квартир Фото:

Съемочная группа сериала «Последний год», продюсером которого является Данила Козловский, ищет в Перми двухкомнатные квартиры. Об этом сообщается в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

«Пермская кинокомиссия в поисках квартир для съемок многосерийного фильма „Последний год“. Мы ищем квартиры с двумя и более комнатами, которые находятся не выше четвертого этажа», — сообщается в объявлении.

Особых требований к интерьеру или планировке квартиры не предъявляют. Кинокомиссия готова рассмотреть все варианты. Сериал «Последний год» затрагивает остросоциальные темы. Его аудитория — люди знакомые с буллингом и жестокой средой стереотипов, которые хотят изменить ситуацию хотя бы в рамках собственной семьи для блага будущих поколений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут квартиру для съемок сериала «Вы меня видели?». Она должна быть расположена в пятиэтажном доме.

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Съемочная группа сериала «Последний год», продюсером которого является Данила Козловский, ищет в Перми двухкомнатные квартиры. Об этом сообщается в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». «Пермская кинокомиссия в поисках квартир для съемок многосерийного фильма „Последний год“. Мы ищем квартиры с двумя и более комнатами, которые находятся не выше четвертого этажа», — сообщается в объявлении. Особых требований к интерьеру или планировке квартиры не предъявляют. Кинокомиссия готова рассмотреть все варианты. Сериал «Последний год» затрагивает остросоциальные темы. Его аудитория — люди знакомые с буллингом и жестокой средой стереотипов, которые хотят изменить ситуацию хотя бы в рамках собственной семьи для блага будущих поколений. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут квартиру для съемок сериала «Вы меня видели?». Она должна быть расположена в пятиэтажном доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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