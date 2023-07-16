В Перми ищут двухкомнатные квартиры для съемок сериала, который продюсирует Данила Козловский

Съемочная группа готова рассмотреть все варианты квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

Съемочная группа сериала «Последний год», продюсером которого является Данила Козловский, ищет в Перми двухкомнатные квартиры. Об этом сообщается в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

«Пермская кинокомиссия в поисках квартир для съемок многосерийного фильма „Последний год“. Мы ищем квартиры с двумя и более комнатами, которые находятся не выше четвертого этажа», — сообщается в объявлении.

Особых требований к интерьеру или планировке квартиры не предъявляют. Кинокомиссия готова рассмотреть все варианты. Сериал «Последний год» затрагивает остросоциальные темы. Его аудитория — люди знакомые с буллингом и жестокой средой стереотипов, которые хотят изменить ситуацию хотя бы в рамках собственной семьи для блага будущих поколений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут квартиру для съемок сериала «Вы меня видели?». Она должна быть расположена в пятиэтажном доме.