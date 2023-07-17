В дептрансе Перми сообщили об остром дефиците водителей автобусов

Автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на десятках маршрутов, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорят в департаменте транспорта мэрии.
«Требования: возраст от 21 года. Остальному научим», — сообщает дептранс в соцсетях. При этом водителям обещают зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, бонус от перевозчиков и доставку на работу и обратно служебным транспортом.
На сайте департамента указан список вакантных должностей. Среди них есть и водители трамваев. Всего Перми не хватает водителей на 77 маршрутах городского транспорта.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.