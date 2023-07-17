17 июля 2023

В дептрансе Перми сообщили об остром дефиците водителей автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, общественный транспорт, водители автобусов
Водители нужны практически на всех городских маршрутах Фото:

Автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на десятках маршрутов, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорят в департаменте транспорта мэрии.

«Требования: возраст от 21 года. Остальному научим», — сообщает дептранс в соцсетях. При этом водителям обещают зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, бонус от перевозчиков и доставку на работу и обратно служебным транспортом.

На сайте департамента указан список вакантных должностей. Среди них есть и водители трамваев. Всего Перми не хватает водителей на 77 маршрутах городского транспорта.

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Автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на десятках маршрутов, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорят в департаменте транспорта мэрии. «Требования: возраст от 21 года. Остальному научим», — сообщает дептранс в соцсетях. При этом водителям обещают зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, бонус от перевозчиков и доставку на работу и обратно служебным транспортом. На сайте департамента указан список вакантных должностей. Среди них есть и водители трамваев. Всего Перми не хватает водителей на 77 маршрутах городского транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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