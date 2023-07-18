Свердловчанка умерла на работе, выпив кальцинированную соду

Женщина выпила кальцинированную соду вместо пищевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контролер станочных работ в компании по производству драгоценных металлов в Свердловской области погибла, выпив кальцинированную соду вместо пищевой. Всего в регионе зафиксировали за второй квартал этого года 31 смерть на производстве, следует из свежего отчета областного министерства промышленности и науки. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Во время выполнения своих трудовых обязанностей работница почувствовала дискомфорт в желудке (изжога), решила принять ложку пищевой соды. Так как соды у нее не оказалось, она взяла ее в ящике для общего пользования из банки из-под кофе с надписью на крышке „сода“. От выпитого раствора работнице стало плохо. Промывание желудка с помощью воды не помогло. Работница скончалась», — говорится в отчете.

В ходе расследования выяснилось, что в банке из-под кофе хранилась кальцинированная сода, которая используется для приготовления смазочно-охлаждающей жидкости. В отличие от пищевой соды, это щелочь более сильного воздействия. Ответственными за гибель назначили начальника цеха.

Всего во втором квартале этого года в регионе зарегистрировали 31 смерть на производстве. Чаще всего несчастные случаи происходят на предприятиях по производству различной продукции, а также сферах, связанных с автомобилями и перевозками, в строительстве. Среди основных причин травматизма — падение на ровной поверхности (25,5% от общего числа случаев), падение с высоты (23,4%), воздействие окружающих предметов (17%).

Ранее URA.RU сообщало, что в первом квартале 2023 года травмы на работе получили 11 человек. Один из пострадавших погиб — его придавило деревом.