Илон Маск призвал проверить, как Украина тратит деньги США

18 июля 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что американцы должны знать, куда уходят деньги, предоставленные Киеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск. «Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США. Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ , пишет Pravda.Ru.

Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск. «Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США. Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ, пишет Pravda.Ru.