Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск.
«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США.
Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ, пишет Pravda.Ru.
Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск. «Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США. Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ, пишет Pravda.Ru.