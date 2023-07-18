Илон Маск призвал проверить, как Украина тратит деньги США

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск заявил, что американцы должны знать, куда уходят деньги, предоставленные Киеву Фото:

Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск.

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США.

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ, пишет Pravda.Ru.

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Американская общественность должна знать, куда тратятся средства, направленные на поддержку Украины. Об этом заявил предприниматель Илон Маск. «Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства [, отправленные Киеву]», — написал Илон Маск в своем twitter-аккаунте. Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США. Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многомиллионных хищениях из бюджета страны. По его словам, украинские власти присвоили себе большие суммы при закупке оружия и боеприпасов, передает телеканал 360. Также украинские telegram-каналы писали о крупных покупках среди близкого окружения Зеленского, а также воровстве в Минобороны и подразделениях ВСУ, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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