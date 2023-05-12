На Украине испугались прекращения поставок оружия Запада из-за коррупции

12 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Коррупция на Украине может завершить поставки западного оружия ВСУ, заявила Александра Устинова Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответственные лица в украинском руководстве должны четко осознавать, что проявление коррупции негативно скажется на поставках вооружения ВСУ со стороны Запада. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Александра Устинова. «Как только Запад заметит контрабанду или проявления коррупции на Украине, так сразу западные чиновники покончат с поставками оружия на Украину», — передает слова Устинова The New York Times . Депутат посетовала на то, что большое количество поставляемого оружия создает большие проблемы для точного учета его количества. В такой ситуации на регулярной основе возможны какие-либо потери из общего числа вооружения, заключила Устинова. Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выразил мнение, что никакие потуги властей США не избавят Украину от коррупции. Политолог Алексей Ярошенко рассказал, что часть западного оружия, которое предназначалось для ВСУ, оказывается на черных рынках, передает Nation News.

Ответственные лица в украинском руководстве должны четко осознавать, что проявление коррупции негативно скажется на поставках вооружения ВСУ со стороны Запада. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Александра Устинова. «Как только Запад заметит контрабанду или проявления коррупции на Украине, так сразу западные чиновники покончат с поставками оружия на Украину», — передает слова Устинова The New York Times. Депутат посетовала на то, что большое количество поставляемого оружия создает большие проблемы для точного учета его количества. В такой ситуации на регулярной основе возможны какие-либо потери из общего числа вооружения, заключила Устинова. Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выразил мнение, что никакие потуги властей США не избавят Украину от коррупции. Политолог Алексей Ярошенко рассказал, что часть западного оружия, которое предназначалось для ВСУ, оказывается на черных рынках, передает Nation News.