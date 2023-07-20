Жители Октябрьского, не попавшие на прием к статусному силовику, обратились в МВД

Жители Пермского края обратились в полицию после личного приема замглавы СУ СК

Личный прием граждан в Октябрьском вел генерал-майор юстиции Валерий Сафонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Октябрьский Пермского края обратились в МВД после приема граждан, который 20 июля вел в поселке заместитель регионального управления СК, генерал-майор Юстиции Валерий Сафонов. Поводом послужил отказ силовиков принять нескольких человек, которые решили обратиться к Сафонову коллективно в связи с громкой историей о сожжении 15-летней школьницы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из заявительниц, не попавшая на прием к Сафонову, Яна Тюрина.

«Когда мы сказали, что хотим обратиться [к Сафонову] коллективно, нам запретили, и объявили, что принимают строго по одному. После этого на место приема вызвали наряд полиции, видимо боялись, что мы будем что-то устраивать. Я проконсультировалась с юристом, который мне сказал, что на личный прием предусматривает коллективное обращение, а отказ в нем — нарушение статьи 59 „О порядке рассмотрения обращений граждан“. Тогда мы написали заявление в МВД и попросили разобраться, почему нас отказались выслушать», — рассказала Тюрина.

По словам женщины, прием граждан длился не более 2,5 часов. За это время следователь принял три обращения. На прием могли попасть только те, кто имеет местную прописку. URA.RU попросило региональные МВД и СК прокомментировать указанную информацию. Получить оперативные ответы ведомств к моменту публикации новости не удалось.

Сафонов 20 июля находится в Октябрьском. На сайте СУ СК по Прикамью сообщается, что личный прием граждан осуществлялся по предварительной записи. Сегодня же в Октябрьском состоялось прощание с погибшей 15-летней школьницей.

Девушка была сожжена заживо. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи, однако спасти пострадавшую не удалось. В совершении преступления подозревается сверстник погибшей, с которым она была с детства знакома и находилась в хороших отношениях. Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, он водворен в СИЗО. Расследование уголовного дела находится личном на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.