В ХМАО выступит солист и основатель легендарной «Агаты Кристи»

В Сургуте состоится концерт бывшего солиста рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова

23 июля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Глеб Самойлов выступит в развлекательном центре « Вавилон» 29 октября в 19:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) с концертом, посвященным празднованию 35-летнего юбилея рок-группы «Агаты Кристи» выступит один из ее основателей и солистов Глеб Самойлов. Сервис «Яндекс» сообщает, что мероприятие состоится 29 октября. «Глеб Самойлов со своей рок-группой решили подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия группы „Агаты Кристи“. Концерт, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп состоится в развлекательном центре » Вавилон« 29 октября в 19:00», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Яндекс. Афиша». Организаторы обещают, что этот концерт позволит поклонникам открыть для себя творчество «Агаты Кристи» с новой стороны. В программе прозвучат не только хиты группы, такие как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и очень старые композиции. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) состоится юбилейный концерт российской рок-группы «Кипелов». Организаторы обещают жаркое, зрелищное мероприятие и незабываемые эмоции.

В Сургуте (ХМАО) с концертом, посвященным празднованию 35-летнего юбилея рок-группы «Агаты Кристи» выступит один из ее основателей и солистов Глеб Самойлов. Сервис «Яндекс» сообщает, что мероприятие состоится 29 октября. «Глеб Самойлов со своей рок-группой решили подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия группы „Агаты Кристи“. Концерт, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп состоится в развлекательном центре » Вавилон« 29 октября в 19:00», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Яндекс. Афиша». Организаторы обещают, что этот концерт позволит поклонникам открыть для себя творчество «Агаты Кристи» с новой стороны. В программе прозвучат не только хиты группы, такие как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и очень старые композиции. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) состоится юбилейный концерт российской рок-группы «Кипелов». Организаторы обещают жаркое, зрелищное мероприятие и незабываемые эмоции.