22 июля 2023
21 июля 2023

В ХМАО на водохранилище нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 Фото:

На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) нашли тело мужчины. Об этом сообщила администрация города.

«Тело мужчины обнаружено накануне на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Причина смерти и личность погибшего устанавливаются», — рассказали в администрации Сургута

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.

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На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) нашли тело мужчины. Об этом сообщила администрация города. «Тело мужчины обнаружено накануне на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Причина смерти и личность погибшего устанавливаются», — рассказали в администрации Сургута Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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