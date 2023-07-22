В ХМАО на водохранилище нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли на водохранилище Сургутской ГРЭС-2
На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) нашли тело мужчины. Об этом сообщила администрация города.
«Тело мужчины обнаружено накануне на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Причина смерти и личность погибшего устанавливаются», — рассказали в администрации Сургута
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
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