Житель Сургута утонул, спасая жену

На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина, спасая жену

23 июля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Женщину спасли очевидцы происшествия Фото: Размик Закарян © URA.RU На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) женщина во время купания начала тонуть, ее муж бросился к ней на помощь и не смог выплыть. Пресс-служба администрации Сургута сообщила, что тело мужчины обнаружили водолазы. «Происшествие на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Семья отдыхала вечером на берегу. Женщина пошла купаться, попала в яму и начала тонуть. Муж бросился за ней, но не смог выплыть. На месте происшествия работали водолазы. В 23.00 они обнаружили тело мужчины», — рассказали в мэрии. Уточняется, что женщину спасли очевидцы происшествия. Они смогли вытащить ее на берег. Власти муниципалитета просят жителей быть бдительными и напоминают, что в Сургуте нет мест, где разрешено купание. Ранее сообщалось, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) обнаружено тело мужчины. Причина смерти и личность устанавливается.

На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) женщина во время купания начала тонуть, ее муж бросился к ней на помощь и не смог выплыть. Пресс-служба администрации Сургута сообщила, что тело мужчины обнаружили водолазы. «Происшествие на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Семья отдыхала вечером на берегу. Женщина пошла купаться, попала в яму и начала тонуть. Муж бросился за ней, но не смог выплыть. На месте происшествия работали водолазы. В 23.00 они обнаружили тело мужчины», — рассказали в мэрии. Уточняется, что женщину спасли очевидцы происшествия. Они смогли вытащить ее на берег. Власти муниципалитета просят жителей быть бдительными и напоминают, что в Сургуте нет мест, где разрешено купание. Ранее сообщалось, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) обнаружено тело мужчины. Причина смерти и личность устанавливается.