22 июля 2023
21 июля 2023

Житель Сургута утонул, спасая жену

На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина, спасая жену
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Верхняя Сысерть, верхне-сысертское водохранилище
Женщину спасли очевидцы происшествия Фото:

На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) женщина во время купания начала тонуть, ее муж бросился к ней на помощь и не смог выплыть. Пресс-служба администрации Сургута сообщила, что тело мужчины обнаружили водолазы.

«Происшествие на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Семья отдыхала вечером на берегу. Женщина пошла купаться, попала в яму и начала тонуть. Муж бросился за ней, но не смог выплыть. На месте происшествия работали водолазы. В 23.00 они обнаружили тело мужчины», — рассказали в мэрии.

Уточняется, что женщину спасли очевидцы происшествия. Они смогли вытащить ее на берег. Власти муниципалитета просят жителей быть бдительными и напоминают, что в Сургуте нет мест, где разрешено купание.

Ранее сообщалось, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) обнаружено тело мужчины. Причина смерти и личность устанавливается.

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На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) женщина во время купания начала тонуть, ее муж бросился к ней на помощь и не смог выплыть. Пресс-служба администрации Сургута сообщила, что тело мужчины обнаружили водолазы. «Происшествие на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Семья отдыхала вечером на берегу. Женщина пошла купаться, попала в яму и начала тонуть. Муж бросился за ней, но не смог выплыть. На месте происшествия работали водолазы. В 23.00 они обнаружили тело мужчины», — рассказали в мэрии. Уточняется, что женщину спасли очевидцы происшествия. Они смогли вытащить ее на берег. Власти муниципалитета просят жителей быть бдительными и напоминают, что в Сургуте нет мест, где разрешено купание. Ранее сообщалось, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) обнаружено тело мужчины. Причина смерти и личность устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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