Челябинцы в 2023 году стали чаще развлекаться

В Челябинске летом вырос спрос на развлекательные мероприятия

Рынок развлечений в Челябинской области за год вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска летом 2023 года стали развлекаться в два раза чаще, чем годом ранее. Как URA.RU сообщил сооснователь сервиса WOWPICS Вадим Амерханов, в июне горожане заказали почти столько же праздничных мероприятий, как и в традиционно насыщенном декабре.

«Если сравнить ситуацию с июнем 2022 года, то количество мероприятий выросло в два раза. Это демонстрирует стабильный и существенный рост спроса на услуги по организации мероприятий за последние три года», — отметил URA.RU Амерханов.

Спрос летом отстал от декабря на 15%, разрыв является минимальным за последние годы. Компания специализируется на создании интерактивных развлечений для различных событий, создают запоминающиеся фото- и видеозоны, среди которых спиннеры, тату-принтеры, буллет тайм и другие.

Амерханов заявил, что из всех услуг бренда самыми востребованными являются работа фотобудок и моментальная печать фотографий. Интерес аудитории при этом стал смещаться к новым и инновационным формам развлечений. Стали востребованными съемка с дронов, использование фотобудок с дополненной реальностью, устройство виртуальной реальности, создание 3D-фотографий с эффектом матрицы.

Из трудностей, которые заявили о себе, стала чувствоваться нехватка расходных материалов. Санкции ограничили предложение, что отразилось на цене материалов. Собеседник URA.RU привел пример: с 2014 года стоимость услуги фотобудки возросла на 37%, а цены на бумагу поднялись в три раза.