23 июля 2023

В Челябинске простятся с экс-полпредом президента в регионе

Бывшего представителя президента в Челябинской области Суденкова похоронят 25 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Прощание с Николаем Суденковым начнется в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в 11:00 Фото:

Церемония прощания с бывшим представителем президента РФ в Челябинской области Николаем Суденковым состоится 25 июля в столице региона. Об этом сообщили URA.RU представители семьи политика.

«Церемония прощания будет длиться с 11:00 до 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). С 12:00 до 12:30 там же состоится отпевание», — пояснили URA.RU родственники Суденкова.

Похоронят экс-чиновника в 13:00 на Шершневском кладбище. Адрес: улица Абрикосовая, 26.

После распада Советского Союза Суденков занимал пост заместителя главы администрации Челябинской области, курируя внешнеэкономическую деятельность. После того, как губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.

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Церемония прощания с бывшим представителем президента РФ в Челябинской области Николаем Суденковым состоится 25 июля в столице региона. Об этом сообщили URA.RU представители семьи политика. «Церемония прощания будет длиться с 11:00 до 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). С 12:00 до 12:30 там же состоится отпевание», — пояснили URA.RU родственники Суденкова. Похоронят экс-чиновника в 13:00 на Шершневском кладбище. Адрес: улица Абрикосовая, 26. После распада Советского Союза Суденков занимал пост заместителя главы администрации Челябинской области, курируя внешнеэкономическую деятельность. После того, как губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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