Жители отдаленных поселков ХМАО прошли обследование в мобильной поликлинике

Жители отдаленных поселков Нижневартовского района получили возможность проверить здоровье в мобильной поликлинике. В пресс-службе района сообщили, что передвижной медицинский комплекс на колесах побывал в Агане, деревне Вата, Корликах, Варьегане, а завтра завершит свой маршрут в Зайцевой Речке.
«Несколько раз в год в отдаленные поселки Нижневартовского района приезжают специалисты окружного центра профпатологии, которые передвигаются на специальных автомобилях с лабораторией и медоборудованием для исследований. В начале июля мобильная поликлиника принимала пациентов в поселке Аган, затем в деревне Вата, Корликах и Варьегане, а с 24 по 26 июля врачи работают в Зайцевой Речке — последнем поселении в графике Центра», — рассказали в пресс-службе района.
В составе бригады врачей работают терапевт, офтальмолог и гинеколог. На базе медкомплекса лаборанты Центра проводят полный спектр обследований организма: делают анализы, электрокардиограмму, УЗИ, флюорографию. В следующий раз мобильная поликлиника приедет к пациентам Нижневартовского района зимой.
Ранее URA.RU писало, что жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО окажут помощь квалифицированные врачи. Летом они посетят пять населенных пунктов муниципалитета.
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