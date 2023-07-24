Жители отдаленных поселков ХМАО прошли обследование в мобильной поликлинике

25 июля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

С 24 по 26 июля врачи мобильной поликлиники работают в Зайцевой Речке Нижневартовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители отдаленных поселков Нижневартовского района получили возможность проверить здоровье в мобильной поликлинике. В пресс-службе района сообщили, что передвижной медицинский комплекс на колесах побывал в Агане, деревне Вата, Корликах, Варьегане, а завтра завершит свой маршрут в Зайцевой Речке. «Несколько раз в год в отдаленные поселки Нижневартовского района приезжают специалисты окружного центра профпатологии, которые передвигаются на специальных автомобилях с лабораторией и медоборудованием для исследований. В начале июля мобильная поликлиника принимала пациентов в поселке Аган, затем в деревне Вата, Корликах и Варьегане, а с 24 по 26 июля врачи работают в Зайцевой Речке — последнем поселении в графике Центра», — рассказали в пресс-службе района. В составе бригады врачей работают терапевт, офтальмолог и гинеколог. На базе медкомплекса лаборанты Центра проводят полный спектр обследований организма: делают анализы, электрокардиограмму, УЗИ, флюорографию. В следующий раз мобильная поликлиника приедет к пациентам Нижневартовского района зимой. Ранее URA.RU писало, что жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО окажут помощь квалифицированные врачи. Летом они посетят пять населенных пунктов муниципалитета.

Жители отдаленных поселков Нижневартовского района получили возможность проверить здоровье в мобильной поликлинике. В пресс-службе района сообщили, что передвижной медицинский комплекс на колесах побывал в Агане, деревне Вата, Корликах, Варьегане, а завтра завершит свой маршрут в Зайцевой Речке. «Несколько раз в год в отдаленные поселки Нижневартовского района приезжают специалисты окружного центра профпатологии, которые передвигаются на специальных автомобилях с лабораторией и медоборудованием для исследований. В начале июля мобильная поликлиника принимала пациентов в поселке Аган, затем в деревне Вата, Корликах и Варьегане, а с 24 по 26 июля врачи работают в Зайцевой Речке — последнем поселении в графике Центра», — рассказали в пресс-службе района. В составе бригады врачей работают терапевт, офтальмолог и гинеколог. На базе медкомплекса лаборанты Центра проводят полный спектр обследований организма: делают анализы, электрокардиограмму, УЗИ, флюорографию. В следующий раз мобильная поликлиника приедет к пациентам Нижневартовского района зимой. Ранее URA.RU писало, что жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО окажут помощь квалифицированные врачи. Летом они посетят пять населенных пунктов муниципалитета.