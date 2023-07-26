Охлобыстин и Дибров повеселят и обучат россиян в новейших шоу

Онлайн-сервис Rutube представил фестиваль с участием селебрити «Каждый день — новое шоу». На протяжении 15 дней на платформе будет выходить новый выпуск со звездными гостями.
«Фестиваль пилотных выпусков — это отличная возможность поделиться разноплановыми проектами с нашей аудиторией, расширить ее кругозор и предложить лучшие шоу. Уверен, что продолжение наших новых проектов не заставят себя ждать», — сказал креативный продюсер Rutube Андрей Родной.
Он также сообщил, что гостями и ведущими пилотных выпусков станут популярные звезды и интернет-селебрити, такие как Роман Каграманов, Дмитрий Дибров, Иван Охлобыстин, Михаил Абрамов, Юлиана Караулова, Верещагин Олег, Евгения Медведева, Доминик Джокер и другие. Всего запланировано более 15 выпусков.
Авторами шоу оказались блогеры и амбассадоры Rutube. Как сообщил Родной, в выпуски будут развлекательными и юмористическими. Это будут бизнес-проекты, семейные и кулинарные программы, а также документальные, образовательные, женские и даже эзотерические шоу.
На главной странице Rutube для пилотных выпусков создан специальный раздел. На данный момент уже вышел пилотный выпуск шоу «Оказание первой помощи», где герои расскажут и покажут, что нужно делать в экстренной ситуации.
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