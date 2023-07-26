Охлобыстин и Дибров повеселят и обучат россиян в новейших шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, охлобыстин иван
Иван Охлобыстин примет участие в новом шоу на Rutube Фото:

Онлайн-сервис Rutube представил фестиваль с участием селебрити «Каждый день — новое шоу». На протяжении 15 дней на платформе будет выходить новый выпуск со звездными гостями.

«Фестиваль пилотных выпусков — это отличная возможность поделиться разноплановыми проектами с нашей аудиторией, расширить ее кругозор и предложить лучшие шоу. Уверен, что продолжение наших новых проектов не заставят себя ждать», — сказал креативный продюсер Rutube Андрей Родной.

Он также сообщил, что гостями и ведущими пилотных выпусков станут популярные звезды и интернет-селебрити, такие как Роман Каграманов, Дмитрий Дибров, Иван Охлобыстин, Михаил Абрамов, Юлиана Караулова, Верещагин Олег, Евгения Медведева, Доминик Джокер и другие. Всего запланировано более 15 выпусков.

Авторами шоу оказались блогеры и амбассадоры Rutube. Как сообщил Родной, в выпуски будут развлекательными и юмористическими. Это будут бизнес-проекты, семейные и кулинарные программы, а также документальные, образовательные, женские и даже эзотерические шоу.

На главной странице Rutube для пилотных выпусков создан специальный раздел. На данный момент уже вышел пилотный выпуск шоу «Оказание первой помощи», где герои расскажут и покажут, что нужно делать в экстренной ситуации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Онлайн-сервис Rutube представил фестиваль с участием селебрити «Каждый день — новое шоу». На протяжении 15 дней на платформе будет выходить новый выпуск со звездными гостями. «Фестиваль пилотных выпусков — это отличная возможность поделиться разноплановыми проектами с нашей аудиторией, расширить ее кругозор и предложить лучшие шоу. Уверен, что продолжение наших новых проектов не заставят себя ждать», — сказал креативный продюсер Rutube Андрей Родной. Он также сообщил, что гостями и ведущими пилотных выпусков станут популярные звезды и интернет-селебрити, такие как Роман Каграманов, Дмитрий Дибров, Иван Охлобыстин, Михаил Абрамов, Юлиана Караулова, Верещагин Олег, Евгения Медведева, Доминик Джокер и другие. Всего запланировано более 15 выпусков. Авторами шоу оказались блогеры и амбассадоры Rutube. Как сообщил Родной, в выпуски будут развлекательными и юмористическими. Это будут бизнес-проекты, семейные и кулинарные программы, а также документальные, образовательные, женские и даже эзотерические шоу. На главной странице Rutube для пилотных выпусков создан специальный раздел. На данный момент уже вышел пилотный выпуск шоу «Оказание первой помощи», где герои расскажут и покажут, что нужно делать в экстренной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...