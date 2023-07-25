В Сочи прыгунов с трамплина оденут в форму от пермской фабрики экипировки для военных. Фото

Пермская фабрика ТРЕК сшила форму для участников международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина

26 июля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Соревнования пройдут в Сочи в конце июля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермская фабрика ТРЕК, которая делает обувь для военнослужащих и шьет спортивную экипировку, разработала фирменный стиль международных соревнований «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменов изготовили стартовые майки и рюкзаки. «На олимпийском комплексе трамплинов „Русские горки“ пройдет международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Горный орел“. Для него мы создали весь фирменный стиль, стартовые майки, оформление комплекса, особенный паттерн и рюкзаки», — рассказали представители фабрики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Международные соревнования «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Сочи с 28 по 30 июля. Пермяки смогут посмотреть соревнования в прямом эфире. Трансляция будет идти в соцсети «ВКонтакте». Ранее форму пермской фабрики примерили на себя иностранные регбисты. Тренеры и игроки высоко оценили качество экипировки. Фабрика сшила рюкзаки для участников Фото из группы «ТRЕК I Производитель спортивной экипировки» в соцсети «ВКонтакте» Рюкзаки сделали разных цветов для мужчин и для женщин Фото из группы «ТRЕК I Производитель спортивной экипировки» в соцсети «ВКонтакте»

Пермская фабрика ТРЕК, которая делает обувь для военнослужащих и шьет спортивную экипировку, разработала фирменный стиль международных соревнований «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменов изготовили стартовые майки и рюкзаки. «На олимпийском комплексе трамплинов „Русские горки“ пройдет международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Горный орел“. Для него мы создали весь фирменный стиль, стартовые майки, оформление комплекса, особенный паттерн и рюкзаки», — рассказали представители фабрики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Международные соревнования «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Сочи с 28 по 30 июля. Пермяки смогут посмотреть соревнования в прямом эфире. Трансляция будет идти в соцсети «ВКонтакте». Ранее форму пермской фабрики примерили на себя иностранные регбисты. Тренеры и игроки высоко оценили качество экипировки.