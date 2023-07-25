25 июля 2023

В Сочи прыгунов с трамплина оденут в форму от пермской фабрики экипировки для военных. Фото

Пермская фабрика ТРЕК сшила форму для участников международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил., нижний тагил, прыжки, гора долгая, лыжи, трамплины
Соревнования пройдут в Сочи в конце июля Фото:

Пермская фабрика ТРЕК, которая делает обувь для военнослужащих и шьет спортивную экипировку, разработала фирменный стиль международных соревнований «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменов изготовили стартовые майки и рюкзаки.

«На олимпийском комплексе трамплинов „Русские горки“ пройдет международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Горный орел“. Для него мы создали весь фирменный стиль, стартовые майки, оформление комплекса, особенный паттерн и рюкзаки», — рассказали представители фабрики в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Международные соревнования «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Сочи с 28 по 30 июля. Пермяки смогут посмотреть соревнования в прямом эфире. Трансляция будет идти в соцсети «ВКонтакте».

Ранее форму пермской фабрики примерили на себя иностранные регбисты. Тренеры и игроки высоко оценили качество экипировки.

Фабрика сшила рюкзаки для участников
Фабрика сшила рюкзаки для участников
Рюкзаки сделали разных цветов для мужчин и для женщин
Рюкзаки сделали разных цветов для мужчин и для женщин

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Пермская фабрика ТРЕК, которая делает обувь для военнослужащих и шьет спортивную экипировку, разработала фирменный стиль международных соревнований «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменов изготовили стартовые майки и рюкзаки. «На олимпийском комплексе трамплинов „Русские горки“ пройдет международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Горный орел“. Для него мы создали весь фирменный стиль, стартовые майки, оформление комплекса, особенный паттерн и рюкзаки», — рассказали представители фабрики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Международные соревнования «Горный орел» по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Сочи с 28 по 30 июля. Пермяки смогут посмотреть соревнования в прямом эфире. Трансляция будет идти в соцсети «ВКонтакте». Ранее форму пермской фабрики примерили на себя иностранные регбисты. Тренеры и игроки высоко оценили качество экипировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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