Сборная легионеров чемпионата РФ по регби испытала на матче форму пермской фабрики ТРЕК

Форму испытали в товарищеском матче Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Легионеры, выступающие на чемпионате России по регби, примерили форму, сшитую на пермской фабрике ТРЕК. В новой экипировке спортсмены провели в Москве со сборной РФ товарищеский матч. В видеоролике фабрики, выложенном на YouTube, иностранцы признались, что форма из Перми помогла им одержать победу.

«Регбийка помогла мне победить. Нам с парнями просто нравится играть вне зависимости от того выиграем мы или проиграем. Но победить, конечно, круто. Это что-то невероятное», — поделился эмоциями игрок сборной команды легионеров Стефан Малан.

Пермскую экипировку также хорошо оценил тренерский состав сборной. «Нам очень важно иметь хорошую регбийку. Она мотивирует и заряжает. Ребята очень впечатлены формой», — отметил главный тренер сборной Джей Пи Нил. Представители фабрики ТРЕК добавили, что форма создавалась для каждого спортсмена индивидуально. При пошиве учитывали не только особенности фигуры, но и специфику регби. Во время игры экипировка не должна была рваться и сковывать движения.

Ранее URA.RU рассказало, что ботинки для походов фабрики ТРЕК прошли испытания в Арктике. Их рекомендует МЧС России.