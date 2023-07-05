Форма, сшитая пермской фабрикой, помогла победить иностранным спортсменам. Видео

Сборная легионеров чемпионата РФ по регби испытала на матче форму пермской фабрики ТРЕК
© Служба новостей «URA.RU»
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1-й тур Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. Пермь, мяч, поле, спорт, регби
Форму испытали в товарищеском матче Фото:

Легионеры, выступающие на чемпионате России по регби, примерили форму, сшитую на пермской фабрике ТРЕК. В новой экипировке спортсмены провели в Москве со сборной РФ товарищеский матч. В видеоролике фабрики, выложенном на YouTube, иностранцы признались, что форма из Перми помогла им одержать победу.

«Регбийка помогла мне победить. Нам с парнями просто нравится играть вне зависимости от того выиграем мы или проиграем. Но победить, конечно, круто. Это что-то невероятное», — поделился эмоциями игрок сборной команды легионеров Стефан Малан.

Пермскую экипировку также хорошо оценил тренерский состав сборной. «Нам очень важно иметь хорошую регбийку. Она мотивирует и заряжает. Ребята очень впечатлены формой», — отметил главный тренер сборной Джей Пи Нил. Представители фабрики ТРЕК добавили, что форма создавалась для каждого спортсмена индивидуально. При пошиве учитывали не только особенности фигуры, но и специфику регби. Во время игры экипировка не должна была рваться и сковывать движения.

Ранее URA.RU рассказало, что ботинки для походов фабрики ТРЕК прошли испытания в Арктике. Их рекомендует МЧС России.

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Легионеры, выступающие на чемпионате России по регби, примерили форму, сшитую на пермской фабрике ТРЕК. В новой экипировке спортсмены провели в Москве со сборной РФ товарищеский матч. В видеоролике фабрики, выложенном на YouTube, иностранцы признались, что форма из Перми помогла им одержать победу. «Регбийка помогла мне победить. Нам с парнями просто нравится играть вне зависимости от того выиграем мы или проиграем. Но победить, конечно, круто. Это что-то невероятное», — поделился эмоциями игрок сборной команды легионеров Стефан Малан. Пермскую экипировку также хорошо оценил тренерский состав сборной. «Нам очень важно иметь хорошую регбийку. Она мотивирует и заряжает. Ребята очень впечатлены формой», — отметил главный тренер сборной Джей Пи Нил. Представители фабрики ТРЕК добавили, что форма создавалась для каждого спортсмена индивидуально. При пошиве учитывали не только особенности фигуры, но и специфику регби. Во время игры экипировка не должна была рваться и сковывать движения. Ранее URA.RU рассказало, что ботинки для походов фабрики ТРЕК прошли испытания в Арктике. Их рекомендует МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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