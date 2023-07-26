Пермский таможенник за взятки помогал незаконно вывозить лес

Бывший главный инспектор Березниковской таможни (Пермский край) попался на взятках. Сотрудник таможни за вознаграждение помогал злоумышленникам вывозить лесоматериалы за границу, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
«Установлено, что сотрудник за незаконное денежное вознаграждение, действуя в интересах юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов за рубеж, способствовал прохождению процедур таможенного контроля без фактического досмотра декларируемых товаров», — сообщает пресс-служба. В отношении таможенника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за действие или бездействие).
В итоге Березниковский суд приговорил виновного к крупному штрафу и взысканию всех средств, полученных от контрабандистов. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.
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