26 июля 2023

Пермский таможенник за взятки помогал незаконно вывозить лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, деревья, поленница, лесопилка, лесоповал, древесина, пилорама, дрова
За взятки таможенник не досматривал перевозимую древесину Фото:

Бывший главный инспектор Березниковской таможни (Пермский край) попался на взятках. Сотрудник таможни за вознаграждение помогал злоумышленникам вывозить лесоматериалы за границу, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Установлено, что сотрудник за незаконное денежное вознаграждение, действуя в интересах юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов за рубеж, способствовал прохождению процедур таможенного контроля без фактического досмотра декларируемых товаров», — сообщает пресс-служба. В отношении таможенника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за действие или бездействие).

В итоге Березниковский суд приговорил виновного к крупному штрафу и взысканию всех средств, полученных от контрабандистов. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

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Бывший главный инспектор Березниковской таможни (Пермский край) попался на взятках. Сотрудник таможни за вознаграждение помогал злоумышленникам вывозить лесоматериалы за границу, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «Установлено, что сотрудник за незаконное денежное вознаграждение, действуя в интересах юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов за рубеж, способствовал прохождению процедур таможенного контроля без фактического досмотра декларируемых товаров», — сообщает пресс-служба. В отношении таможенника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за действие или бездействие). В итоге Березниковский суд приговорил виновного к крупному штрафу и взысканию всех средств, полученных от контрабандистов. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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