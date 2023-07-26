Роспотребнадзор обнаружил на пляжах ХМАО опасные бактерии

27 июля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Опасные бактерии обнаружили в песке на несанкционированных пляжах Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор по ХМАО обнаружил опасные бактерии в песке на прибрежной зоне пяти водоемов Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона. В ведомстве агентству сообщили, что эти пляжи относятся к местам несанкционированного отдыха. «Роспотребнадзор исследовал песок в популярных местах отдыха югорчан, пять проб содержали опасные патогенные бактерии — микроорганизмы группы кишечной палочки, способные негативно повлиять на здоровье людей. Эти пробы были взяты в несанкционированных местах отдыха в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе», — сообщили в ведомстве. Опасные бактерии нашли прибрежной зоне на Комсомольском озере в Нижневартовске, озере Долгое в Нижневартовском районе, реке Мега, озерах Таежное и Карасево в Мегионе. «Обнаруженные микроорганизмы при попадании в организм способны вызвать у людей отравление, стать причиной инфекционного заболевания», — добавили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района ХМАО следят за купающимися в несанкционированных местах через смартфон. На берегах водоемов установили систему видеонаблюдения.

Роспотребнадзор по ХМАО обнаружил опасные бактерии в песке на прибрежной зоне пяти водоемов Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона. В ведомстве агентству сообщили, что эти пляжи относятся к местам несанкционированного отдыха. «Роспотребнадзор исследовал песок в популярных местах отдыха югорчан, пять проб содержали опасные патогенные бактерии — микроорганизмы группы кишечной палочки, способные негативно повлиять на здоровье людей. Эти пробы были взяты в несанкционированных местах отдыха в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе», — сообщили в ведомстве. Опасные бактерии нашли прибрежной зоне на Комсомольском озере в Нижневартовске, озере Долгое в Нижневартовском районе, реке Мега, озерах Таежное и Карасево в Мегионе. «Обнаруженные микроорганизмы при попадании в организм способны вызвать у людей отравление, стать причиной инфекционного заболевания», — добавили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района ХМАО следят за купающимися в несанкционированных местах через смартфон. На берегах водоемов установили систему видеонаблюдения.