В ХМАО власти решили следить за купающимися через смартфоны

Власти сельского поселения Зайцева Речка в Нижневартовском районе ХМАО получили возможность следить за купающимися в неположенных местах жителями через телефон. В пресс-службе района агентству рассказали, что на берегах водоемов населенного пункта установили систему видеонаблюдения, которая будет круглосуточно передавать изображение на смартфоны администрации.
«Видеосистема будет фиксировать желающих искупаться в неположенном месте, а на территории поселения нет разрешенных для купания мест. Данные с камер передаются на смартфон сотрудникам администрации Зайцевой Речки, главе поселения Светлане Субботиной и диспетчерам ЕДДС района», — сообщила пресс-служба.
Наблюдение ведется круглосуточно. Жителей, которые захотят отдохнуть на берегу, будут оповещать о запрете купания через громкоговоритель.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района сообщили, где можно купаться. Принимать водные процедуры можно на двух базах отдыха.
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