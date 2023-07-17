17 июля 2023

В ХМАО власти решили следить за купающимися через смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, руки
Система видеонаблюдения передает изображение на телефоны администрации населенного пункта в ХМАО Фото:

Власти сельского поселения Зайцева Речка в Нижневартовском районе ХМАО получили возможность следить за купающимися в неположенных местах жителями через телефон. В пресс-службе района агентству рассказали, что на берегах водоемов населенного пункта установили систему видеонаблюдения, которая будет круглосуточно передавать изображение на смартфоны администрации.

«Видеосистема будет фиксировать желающих искупаться в неположенном месте, а на территории поселения нет разрешенных для купания мест. Данные с камер передаются на смартфон сотрудникам администрации Зайцевой Речки, главе поселения Светлане Субботиной и диспетчерам ЕДДС района», — сообщила пресс-служба.

Наблюдение ведется круглосуточно. Жителей, которые захотят отдохнуть на берегу, будут оповещать о запрете купания через громкоговоритель.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района сообщили, где можно купаться. Принимать водные процедуры можно на двух базах отдыха.

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Власти сельского поселения Зайцева Речка в Нижневартовском районе ХМАО получили возможность следить за купающимися в неположенных местах жителями через телефон. В пресс-службе района агентству рассказали, что на берегах водоемов населенного пункта установили систему видеонаблюдения, которая будет круглосуточно передавать изображение на смартфоны администрации. «Видеосистема будет фиксировать желающих искупаться в неположенном месте, а на территории поселения нет разрешенных для купания мест. Данные с камер передаются на смартфон сотрудникам администрации Зайцевой Речки, главе поселения Светлане Субботиной и диспетчерам ЕДДС района», — сообщила пресс-служба. Наблюдение ведется круглосуточно. Жителей, которые захотят отдохнуть на берегу, будут оповещать о запрете купания через громкоговоритель. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района сообщили, где можно купаться. Принимать водные процедуры можно на двух базах отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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