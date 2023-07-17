В ХМАО власти решили следить за купающимися через смартфоны

18 июля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Система видеонаблюдения передает изображение на телефоны администрации населенного пункта в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти сельского поселения Зайцева Речка в Нижневартовском районе ХМАО получили возможность следить за купающимися в неположенных местах жителями через телефон. В пресс-службе района агентству рассказали, что на берегах водоемов населенного пункта установили систему видеонаблюдения, которая будет круглосуточно передавать изображение на смартфоны администрации. «Видеосистема будет фиксировать желающих искупаться в неположенном месте, а на территории поселения нет разрешенных для купания мест. Данные с камер передаются на смартфон сотрудникам администрации Зайцевой Речки, главе поселения Светлане Субботиной и диспетчерам ЕДДС района», — сообщила пресс-служба. Наблюдение ведется круглосуточно. Жителей, которые захотят отдохнуть на берегу, будут оповещать о запрете купания через громкоговоритель. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района сообщили, где можно купаться. Принимать водные процедуры можно на двух базах отдыха.

Власти сельского поселения Зайцева Речка в Нижневартовском районе ХМАО получили возможность следить за купающимися в неположенных местах жителями через телефон. В пресс-службе района агентству рассказали, что на берегах водоемов населенного пункта установили систему видеонаблюдения, которая будет круглосуточно передавать изображение на смартфоны администрации. «Видеосистема будет фиксировать желающих искупаться в неположенном месте, а на территории поселения нет разрешенных для купания мест. Данные с камер передаются на смартфон сотрудникам администрации Зайцевой Речки, главе поселения Светлане Субботиной и диспетчерам ЕДДС района», — сообщила пресс-служба. Наблюдение ведется круглосуточно. Жителей, которые захотят отдохнуть на берегу, будут оповещать о запрете купания через громкоговоритель. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района сообщили, где можно купаться. Принимать водные процедуры можно на двух базах отдыха.