ВС РФ ударили по пунктам управления ВСУ и их западному оружию

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
Удары нанесли по местам хранения беспилотных катеров и западного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские позиции, где располагались командование и западное оружие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам», — рассказали в Минобороны РФ в ходе брифинга. Там отметили, что удары также нанесли по местам хранения беспилотных катеров и западного оружия.

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Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские позиции, где располагались командование и западное оружие. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам», — рассказали в Минобороны РФ в ходе брифинга. Там отметили, что удары также нанесли по местам хранения беспилотных катеров и западного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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