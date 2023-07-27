ВС РФ ударили по пунктам управления ВСУ и их западному оружию

Удары нанесли по местам хранения беспилотных катеров и западного оружия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские позиции, где располагались командование и западное оружие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам», — рассказали в Минобороны РФ в ходе брифинга. Там отметили, что удары также нанесли по местам хранения беспилотных катеров и западного оружия.
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