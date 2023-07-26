Российские войска отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
ВСУ потеряли 22 своих танка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия отбила массированную атаку украинских войск на ореховом направлении. В результате боев ВСУ понесли потери в технике и живой силе, сообщили на брифинге Минобороны РФ.

«Противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. <…> Действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что в ходе боев было уничтожено более 100 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли 22 украинских танка и 10 боевых машин пехоты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия отбила массированную атаку украинских войск на ореховом направлении. В результате боев ВСУ понесли потери в технике и живой силе, сообщили на брифинге Минобороны РФ. «Противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. <…> Действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что в ходе боев было уничтожено более 100 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли 22 украинских танка и 10 боевых машин пехоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...