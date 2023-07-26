Российские войска отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении

Российская армия отбила массированную атаку украинских войск на ореховом направлении. В результате боев ВСУ понесли потери в технике и живой силе, сообщили на брифинге Минобороны РФ.
«Противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. <…> Действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что в ходе боев было уничтожено более 100 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли 22 украинских танка и 10 боевых машин пехоты.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.