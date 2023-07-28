Буданов вновь пообещал вхождение ВСУ в Крым, несмотря на провальные прогнозы

29 июля 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов вновь пообещал, что ВСУ войдут в Крым Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вновь занять Крым. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне того, что мировые военные аналитики не верят в успех компании. Конкретную дату планируемой операции Буданов не назвал. По данным ТСН, он ответил на вопрос журналистов одни словом: «Скоро». В апреле Буданов уже обещал, что украинские боевики займут Крым до конца весны, передавал «Царьград». По мнению бывшего главного аналитика МИД Японии Масару Сато, вторжение украинской армии на Крымский полуостров невозможно без прямого вмешательства сил НАТО. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, оборонительные возможности территории находятся на высшем уровне.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вновь занять Крым. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне того, что мировые военные аналитики не верят в успех компании. Конкретную дату планируемой операции Буданов не назвал. По данным ТСН, он ответил на вопрос журналистов одни словом: «Скоро». В апреле Буданов уже обещал, что украинские боевики займут Крым до конца весны, передавал «Царьград». По мнению бывшего главного аналитика МИД Японии Масару Сато, вторжение украинской армии на Крымский полуостров невозможно без прямого вмешательства сил НАТО. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, оборонительные возможности территории находятся на высшем уровне.