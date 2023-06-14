Аналитик оценил возможность вторжения ВСУ в Крым Экс-аналитик МИД Японии Сато: вторжение ВСУ на Крым будет невозможно без сил НАТО 15 июня 2023 в 05:11 Размер текста - 17 + Экс-аналитик МИД Японии Сато: конфликт на Украине — это фактически конфликт между США и Россией Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Вторжение армии Украины на Крымский полуостров невозможно без прямого вмешательства сил НАТО. Такое мнение высказал бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. «С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск», — заявил он в интервью President Online . Он отметил, что конфликт на Украине — это фактически конфликт между США и Россией. Поэтому, считает Сато, существует высокий риск того, что он перерастет в Третью мировую войну. Ранее сообщалось, что проукраинские социальные сети распространяют фейковое видео, на котором крымчане поддерживают ВСУ. Утверждается, что видео снято в Крыму, однако, как выяснилось, ролик был записан в Турции. Предполагается, что на видео могут быть украинские туристы. Вторжение армии Украины на Крымский полуостров невозможно без прямого вмешательства сил НАТО. Такое мнение высказал бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. «С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск», — заявил он в интервью President Online. Он отметил, что конфликт на Украине — это фактически конфликт между США и Россией. Поэтому, считает Сато, существует высокий риск того, что он перерастет в Третью мировую войну. Ранее сообщалось, что проукраинские социальные сети распространяют фейковое видео, на котором крымчане поддерживают ВСУ. Утверждается, что видео снято в Крыму, однако, как выяснилось, ролик был записан в Турции. Предполагается, что на видео могут быть украинские туристы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям