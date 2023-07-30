На фоне роста цен на автомобильное топливо пермякам стало легче его покупать

31 июля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Теперь пермяки могут купить больше бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Теперь жители Пермского края могут приобрести больше литров автотоплива на среднемесячную зарплату, чем в начале года. Аналитики опубликовали рейтинг российских регионов по доступности бензина марки АИ-92. При этом в июне в регионе фиксировали резкий подъем цен на все виды топлива для машин и техники. «Пермский край — 35-е место в рейтинге. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц — 968 литров», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В январе Прикамье находилось на том же месте в таблице, а пермяки могли себе позволить купить 949 литров топлива на среднемесячную зарплату. С начала года цена на указанный вид топлива выросла на 3,1%. Литр бензина этой марки сейчас стоит 48,37 рубля написано в отчете. Ранее URA.RU писало, что среди всех регионов ПФО в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имели самые высокие цены в прикамской столице.

Теперь жители Пермского края могут приобрести больше литров автотоплива на среднемесячную зарплату, чем в начале года. Аналитики опубликовали рейтинг российских регионов по доступности бензина марки АИ-92. При этом в июне в регионе фиксировали резкий подъем цен на все виды топлива для машин и техники. «Пермский край — 35-е место в рейтинге. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц — 968 литров», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В январе Прикамье находилось на том же месте в таблице, а пермяки могли себе позволить купить 949 литров топлива на среднемесячную зарплату. С начала года цена на указанный вид топлива выросла на 3,1%. Литр бензина этой марки сейчас стоит 48,37 рубля написано в отчете. Ранее URA.RU писало, что среди всех регионов ПФО в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имели самые высокие цены в прикамской столице.