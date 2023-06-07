07 июня 2023

В Пермском крае резко подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Бензин, заправка. Тюмень, бензин, заправка, заправка автомобиля, заправочный пистолет, заправка авто
Больше всех подорожал АИ-98 Фото:

В Пермском крае за неделю выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек. Такие данный приводит сервис FuelPrices.

Больше всего выросла цена на топливо АИ-98 — на 70 копеек и сейчас составляет 62,85 рублей за литр. Следующие по удорожанию следуют АИ-92 (+ 31 копейка) и АИ-95 (+ 27 копеек). Сейчас эти марки заправляют по 47,92 и 52,07 рублей за литр, соответственно. На дизельное топливо цена практически не изменилась (+ 2 копейки). Сейчас дизель стоит 59,89 рублей за литр.

Также, согласно данным сервиса, среди всех регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имеют самые высокие цены в Перми, а АИ-95 — в Кирове.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за неделю выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек. Такие данный приводит сервис FuelPrices. Больше всего выросла цена на топливо АИ-98 — на 70 копеек и сейчас составляет 62,85 рублей за литр. Следующие по удорожанию следуют АИ-92 (+ 31 копейка) и АИ-95 (+ 27 копеек). Сейчас эти марки заправляют по 47,92 и 52,07 рублей за литр, соответственно. На дизельное топливо цена практически не изменилась (+ 2 копейки). Сейчас дизель стоит 59,89 рублей за литр. Также, согласно данным сервиса, среди всех регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имеют самые высокие цены в Перми, а АИ-95 — в Кирове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...