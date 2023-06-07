В Пермском крае резко подорожал бензин

08 июня 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Больше всех подорожал АИ-98 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае за неделю выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек. Такие данный приводит сервис FuelPrices. Больше всего выросла цена на топливо АИ-98 — на 70 копеек и сейчас составляет 62,85 рублей за литр. Следующие по удорожанию следуют АИ-92 (+ 31 копейка) и АИ-95 (+ 27 копеек). Сейчас эти марки заправляют по 47,92 и 52,07 рублей за литр, соответственно. На дизельное топливо цена практически не изменилась (+ 2 копейки). Сейчас дизель стоит 59,89 рублей за литр. Также, согласно данным сервиса, среди всех регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имеют самые высокие цены в Перми, а АИ-95 — в Кирове.

В Пермском крае за неделю выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек. Такие данный приводит сервис FuelPrices. Больше всего выросла цена на топливо АИ-98 — на 70 копеек и сейчас составляет 62,85 рублей за литр. Следующие по удорожанию следуют АИ-92 (+ 31 копейка) и АИ-95 (+ 27 копеек). Сейчас эти марки заправляют по 47,92 и 52,07 рублей за литр, соответственно. На дизельное топливо цена практически не изменилась (+ 2 копейки). Сейчас дизель стоит 59,89 рублей за литр. Также, согласно данным сервиса, среди всех регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самое дорогое автомобильное топливо. Три из четырех популярных марок бензина имеют самые высокие цены в Перми, а АИ-95 — в Кирове.