30 июля 2023

Минфин будет тайно следить за тратой бюджетных денег с 2025 года

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Метод представляет собой сбор и анализ данных госучрежденией РФ Фото:

Министерство финансов России предложило внедрить метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будут предупреждать о дате проверки. По словам представителя Минфина, система заработает с 2025 года.

«Мы хотим внедрить упреждающий метод контроля за нарушениями при трате бюджета, при котором госучреждение не будет проинформировано о проверке. Новая система заработает с 2025 года», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минфина. По его словам, следить за госучреждениями будет Казначейство России.

Метод, по словам собеседника издания, представляет собой исследование деятельности учреждения и выявление недостатков. Благодаря такой системе снизится количество нарушений, отметил источник. «По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, которые содержатся в информресурсах и внешних источниках», — резюмировал собеседник.

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Министерство финансов России предложило внедрить метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будут предупреждать о дате проверки. По словам представителя Минфина, система заработает с 2025 года. «Мы хотим внедрить упреждающий метод контроля за нарушениями при трате бюджета, при котором госучреждение не будет проинформировано о проверке. Новая система заработает с 2025 года», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минфина. По его словам, следить за госучреждениями будет Казначейство России. Метод, по словам собеседника издания, представляет собой исследование деятельности учреждения и выявление недостатков. Благодаря такой системе снизится количество нарушений, отметил источник. «По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, которые содержатся в информресурсах и внешних источниках», — резюмировал собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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