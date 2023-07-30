Минфин будет тайно следить за тратой бюджетных денег с 2025 года

31 июля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Метод представляет собой сбор и анализ данных госучрежденией РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Министерство финансов России предложило внедрить метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будут предупреждать о дате проверки. По словам представителя Минфина, система заработает с 2025 года. «Мы хотим внедрить упреждающий метод контроля за нарушениями при трате бюджета, при котором госучреждение не будет проинформировано о проверке. Новая система заработает с 2025 года», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минфина. По его словам, следить за госучреждениями будет Казначейство России. Метод, по словам собеседника издания, представляет собой исследование деятельности учреждения и выявление недостатков. Благодаря такой системе снизится количество нарушений, отметил источник. «По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, которые содержатся в информресурсах и внешних источниках», — резюмировал собеседник.

Министерство финансов России предложило внедрить метод контроля за бюджетными нарушениями, при котором госучреждение не будут предупреждать о дате проверки. По словам представителя Минфина, система заработает с 2025 года. «Мы хотим внедрить упреждающий метод контроля за нарушениями при трате бюджета, при котором госучреждение не будет проинформировано о проверке. Новая система заработает с 2025 года», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минфина. По его словам, следить за госучреждениями будет Казначейство России. Метод, по словам собеседника издания, представляет собой исследование деятельности учреждения и выявление недостатков. Благодаря такой системе снизится количество нарушений, отметил источник. «По сути, это сбор и анализ данных об объекте контроля, которые содержатся в информресурсах и внешних источниках», — резюмировал собеседник.