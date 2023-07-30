30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Волонтеры ищут в Перми и Петербурге пропавшую полгода назад 37-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во что была одета женщина в день пропажи неизвестно (архивное фото) Фото:

Волонтеры организовали поиск 37-летней женщины на территории Перми и Санкт-Петербурга. О ее местоположении ничего не известно с 28 января.

«Помогите найти человека! Пропала Кривощекова Светлана Васильевна — 37 лет, Пермь — Санкт-Петербург. С 28 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице прикамского отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке указано, что рост женщины 162 сантиметра. Она нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Женщина пропала в начале 2023 года
Женщина пропала в начале 2023 года
Фото:

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Волонтеры организовали поиск 37-летней женщины на территории Перми и Санкт-Петербурга. О ее местоположении ничего не известно с 28 января. «Помогите найти человека! Пропала Кривощекова Светлана Васильевна — 37 лет, Пермь — Санкт-Петербург. С 28 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице прикамского отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». В ориентировке указано, что рост женщины 162 сантиметра. Она нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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