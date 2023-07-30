Во что была одета женщина в день пропажи неизвестно (архивное фото)
Волонтеры организовали поиск 37-летней женщины на территории Перми и Санкт-Петербурга. О ее местоположении ничего не известно с 28 января.
«Помогите найти человека! Пропала Кривощекова Светлана Васильевна — 37 лет, Пермь — Санкт-Петербург. С 28 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице прикамского отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
В ориентировке указано, что рост женщины 162 сантиметра. Она нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.
Женщина пропала в начале 2023 года
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