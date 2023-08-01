Ночные температуры в Челябинской области упадут до 10 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливневая канализация, ручей, непогода, климат, дождь
В регионе с 2 по 4 августа также ожидаются дожди и грозы Фото:

В Челябинской области ночная температура упадет до десяти градусов. С 2 по 4 августа ожидаются грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 2 августа температура ночью составит 13—18 градусов, при прояснении опустится до десяти градусов. Днем воздух прогреется до 24—29 градусов, в низинах не превысит 21 градуса. 3 и 4 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13—18 градусов, дневная — 24—29. Все трое суток будут идти дожди и грозы с порывами ветра скоростью 12—15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске 2 августа ночью возможна гроза. 3 и 4 августа ночное похолодание и грозы не ожидаются. В городе в эти три дня установится стабильная температура: ночью 16—18 градусов, днем 27—29. Дожди пройдут 2 и 3 августа.

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В Челябинской области ночная температура упадет до десяти градусов. С 2 по 4 августа ожидаются грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 2 августа температура ночью составит 13—18 градусов, при прояснении опустится до десяти градусов. Днем воздух прогреется до 24—29 градусов, в низинах не превысит 21 градуса. 3 и 4 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13—18 градусов, дневная — 24—29. Все трое суток будут идти дожди и грозы с порывами ветра скоростью 12—15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 2 августа ночью возможна гроза. 3 и 4 августа ночное похолодание и грозы не ожидаются. В городе в эти три дня установится стабильная температура: ночью 16—18 градусов, днем 27—29. Дожди пройдут 2 и 3 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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