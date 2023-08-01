Ночные температуры в Челябинской области упадут до 10 градусов. Скрин

01 августа 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В регионе с 2 по 4 августа также ожидаются дожди и грозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ночная температура упадет до десяти градусов. С 2 по 4 августа ожидаются грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 2 августа температура ночью составит 13—18 градусов, при прояснении опустится до десяти градусов. Днем воздух прогреется до 24—29 градусов, в низинах не превысит 21 градуса. 3 и 4 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13—18 градусов, дневная — 24—29. Все трое суток будут идти дожди и грозы с порывами ветра скоростью 12—15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 2 августа ночью возможна гроза. 3 и 4 августа ночное похолодание и грозы не ожидаются. В городе в эти три дня установится стабильная температура: ночью 16—18 градусов, днем 27—29. Дожди пройдут 2 и 3 августа. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области ночная температура упадет до десяти градусов. С 2 по 4 августа ожидаются грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 2 августа температура ночью составит 13—18 градусов, при прояснении опустится до десяти градусов. Днем воздух прогреется до 24—29 градусов, в низинах не превысит 21 градуса. 3 и 4 августа ночная температура будет колебаться в пределах 13—18 градусов, дневная — 24—29. Все трое суток будут идти дожди и грозы с порывами ветра скоростью 12—15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 2 августа ночью возможна гроза. 3 и 4 августа ночное похолодание и грозы не ожидаются. В городе в эти три дня установится стабильная температура: ночью 16—18 градусов, днем 27—29. Дожди пройдут 2 и 3 августа.