31 июля 2023

В Нижневартовске ливень затопил улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
Ливень обрушился на Нижневартовск вечером 1 августа Фото:

На Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило, транспорт с трудом передвигается по образовавшимся лужам. В местных пабликах очевидцы рассказывают о потопах и делятся видео.

«Последствия ливня в Нижневартовске. Настоящий потоп на улице Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», публикуя видео с затопленных улиц.

Машины вынуждены включать аварийную подсветку и медленно передвигаться по улице. Вода на дорогах практически закрывает колеса автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинск затопило ливнем. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться, а в социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы.

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На Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило, транспорт с трудом передвигается по образовавшимся лужам. В местных пабликах очевидцы рассказывают о потопах и делятся видео. «Последствия ливня в Нижневартовске. Настоящий потоп на улице Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», публикуя видео с затопленных улиц. Машины вынуждены включать аварийную подсветку и медленно передвигаться по улице. Вода на дорогах практически закрывает колеса автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинск затопило ливнем. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться, а в социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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