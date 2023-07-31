На Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило, транспорт с трудом передвигается по образовавшимся лужам. В местных пабликах очевидцы рассказывают о потопах и делятся видео.
«Последствия ливня в Нижневартовске. Настоящий потоп на улице Дружбы Народов», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», публикуя видео с затопленных улиц.
Машины вынуждены включать аварийную подсветку и медленно передвигаться по улице. Вода на дорогах практически закрывает колеса автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинск затопило ливнем. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться, а в социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы.
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