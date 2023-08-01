В Нижневартовске (ХМАО) в результате ливня вечером 1 августа затопило городские улицы. Водители автомобилей, передвигаясь по огромным лужам, теряют госномера. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.
«Кто потерял номера в огромной луже на Омской в районе ресторана Меридиан? Забирайте их, они висят на заборе», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В комментариях подписчики выкладывают новые фото с находками. Фото сразу шести номеров, найденных у остановки «Чапаева» в районе перекрестка с улицей 60 лет Октября, разместили очевидцы.
Ранее URA.RU сообщало, что на Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило водой, а транспорт с трудом передвигался по образовавшимся лужам.
Очевидцы делятся фото номеров, найденных в луже на улице Омской
В Нижневартовске (ХМАО) в результате ливня вечером 1 августа затопило городские улицы. Водители автомобилей, передвигаясь по огромным лужам, теряют госномера. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах. «Кто потерял номера в огромной луже на Омской в районе ресторана Меридиан? Забирайте их, они висят на заборе», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики выкладывают новые фото с находками. Фото сразу шести номеров, найденных у остановки «Чапаева» в районе перекрестка с улицей 60 лет Октября, разместили очевидцы. Ранее URA.RU сообщало, что на Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило водой, а транспорт с трудом передвигался по образовавшимся лужам.