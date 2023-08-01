01 августа 2023
31 июля 2023

В Нижневартовске водители массово теряют автомобильные номера в лужах после ливня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, лужа, колесо, брызги, слякоть, автомобиль, распутица
Очевидцы выкладывают фото найденных в лужах госномеров автомобилей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в результате ливня вечером 1 августа затопило городские улицы. Водители автомобилей, передвигаясь по огромным лужам, теряют госномера. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

«Кто потерял номера в огромной луже на Омской в районе ресторана Меридиан? Забирайте их, они висят на заборе», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В комментариях подписчики выкладывают новые фото с находками. Фото сразу шести номеров, найденных у остановки «Чапаева» в районе перекрестка с улицей 60 лет Октября, разместили очевидцы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило водой, а транспорт с трудом передвигался по образовавшимся лужам.

Очевидцы делятся фото номеров, найденных в луже на улице Омской
Очевидцы делятся фото номеров, найденных в луже на улице Омской
Номера, найденные у остановки «Чапаева»
Номера, найденные у остановки «Чапаева»

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В Нижневартовске (ХМАО) в результате ливня вечером 1 августа затопило городские улицы. Водители автомобилей, передвигаясь по огромным лужам, теряют госномера. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах. «Кто потерял номера в огромной луже на Омской в районе ресторана Меридиан? Забирайте их, они висят на заборе», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики выкладывают новые фото с находками. Фото сразу шести номеров, найденных у остановки «Чапаева» в районе перекрестка с улицей 60 лет Октября, разместили очевидцы. Ранее URA.RU сообщало, что на Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило водой, а транспорт с трудом передвигался по образовавшимся лужам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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