Очевидцы выкладывают фото найденных в лужах госномеров автомобилей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в результате ливня вечером 1 августа затопило городские улицы. Водители автомобилей, передвигаясь по огромным лужам, теряют госномера. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

«Кто потерял номера в огромной луже на Омской в районе ресторана Меридиан? Забирайте их, они висят на заборе», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В комментариях подписчики выкладывают новые фото с находками. Фото сразу шести номеров, найденных у остановки «Чапаева» в районе перекрестка с улицей 60 лет Октября, разместили очевидцы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Нижневартовск (ХМАО) вечером 1 августа обрушился ливень. Улицы города затопило водой, а транспорт с трудом передвигался по образовавшимся лужам.

Очевидцы делятся фото номеров, найденных в луже на улице Омской telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»