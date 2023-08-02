В Екатеринбурге открыли движение общественного транспорта после потопа улицы

03 августа 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

На улице Самолетной восстановили движение для автобусов Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге восстановили движение общественного транспорта на улице Самолетной, приостановленного из-за водного затора. Об этом рассказали в администрации города. «Открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Движение троллейбусов пока закрыто», — сказано в сообщении. Утром утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом, из-за чего образовалось огромная пробка, а движение общественного транспорта приостановили. Причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.

В Екатеринбурге восстановили движение общественного транспорта на улице Самолетной, приостановленного из-за водного затора. Об этом рассказали в администрации города. «Открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Движение троллейбусов пока закрыто», — сказано в сообщении. Утром утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом, из-за чего образовалось огромная пробка, а движение общественного транспорта приостановили. Причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.