В Екатеринбурге открыли движение общественного транспорта после потопа улицы

На улице Самолетной восстановили движение для автобусов
В Екатеринбурге восстановили движение общественного транспорта на улице Самолетной, приостановленного из-за водного затора. Об этом рассказали в администрации города.
«Открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Движение троллейбусов пока закрыто», — сказано в сообщении.
Утром утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом, из-за чего образовалось огромная пробка, а движение общественного транспорта приостановили. Причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.
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