02 августа 2023

В Екатеринбурге открыли движение общественного транспорта после потопа улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, лужа, транспорт, отражение, общественный транспорт, автобусы, перевозчик
На улице Самолетной восстановили движение для автобусов Фото:

В Екатеринбурге восстановили движение общественного транспорта на улице Самолетной, приостановленного из-за водного затора. Об этом рассказали в администрации города.

«Открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Движение троллейбусов пока закрыто», — сказано в сообщении.

Утром утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом, из-за чего образовалось огромная пробка, а движение общественного транспорта приостановили. Причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.

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В Екатеринбурге восстановили движение общественного транспорта на улице Самолетной, приостановленного из-за водного затора. Об этом рассказали в администрации города. «Открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Движение троллейбусов пока закрыто», — сказано в сообщении. Утром утром на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная затопило дорогу под мостом, из-за чего образовалось огромная пробка, а движение общественного транспорта приостановили. Причиной водного затора стала авария на сетях водопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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