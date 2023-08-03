Свердловчанину грозит 20 лет тюрьмы после клеветы родной сестры об изнасиловании

04 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит 20 лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) школьница заявила о том, что подвергалась насилию со стороны старшего брата Сергея. Девочка сообщила, что брат насиловал ее с семи лет, однако позже призналась в том, что оклеветала его. По ее словам, таким образом она хотела защитить супругу брата от побоев со стороны родственника. Теперь отцу четверых малолетних детей грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала адвокат Сергея Алена Яшечкина. «Девочка подтверждает, что оговорила своего брата. Таким образом она хотела защитить жену Сергея Юлию от рукоприкладств со стороны брата. Она решила оговорить брата, чтобы ей помочь. Сергею грозит до 20 лет заключения», — говорит Яшечкина. По словам адвоката, семья Сергея, которого сестра обвинила в изнасиловании, не состоит на учете в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних). «Семья самая обычная, на учете не состоит. В семье воспитывается четверо детей. До судебного разбирательства они планировали улучшить свои жилищные условия — взять ипотеку», — отметила Яшечкина. Следующее судебное заседание назначено на 28 августа.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) школьница заявила о том, что подвергалась насилию со стороны старшего брата Сергея. Девочка сообщила, что брат насиловал ее с семи лет, однако позже призналась в том, что оклеветала его. По ее словам, таким образом она хотела защитить супругу брата от побоев со стороны родственника. Теперь отцу четверых малолетних детей грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала адвокат Сергея Алена Яшечкина. «Девочка подтверждает, что оговорила своего брата. Таким образом она хотела защитить жену Сергея Юлию от рукоприкладств со стороны брата. Она решила оговорить брата, чтобы ей помочь. Сергею грозит до 20 лет заключения», — говорит Яшечкина. По словам адвоката, семья Сергея, которого сестра обвинила в изнасиловании, не состоит на учете в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних). «Семья самая обычная, на учете не состоит. В семье воспитывается четверо детей. До судебного разбирательства они планировали улучшить свои жилищные условия — взять ипотеку», — отметила Яшечкина. Следующее судебное заседание назначено на 28 августа.