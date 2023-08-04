В Челябинской области будет затруднено движение из-за ремонта трассы М-5. Видео

04 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Всего в регионе на данный момент идут работы на 24 километрах трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупредили о затрудненном движении на трассе М-5 из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ведомства. «На трассе М-5 „Урал“ в сторону Москвы ведутся дорожные работы. Просим водителей проявлять особую внимательность на дороге и планировать маршрут заранее. По возможности выбирать объездные пути», — уточнили в пресс-службе. Работы ведутся на 25 километрах трассы. Покрытие укладывают на участке с 1829 по 1833 км. Обустройство обочины идет с 1843 по 1842 км, ремонт дороги — с 1831 по 1839 км и с 1806 по 1813 км. На втором километре автодороги «Восточный обход» укладывается полотно.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупредили о затрудненном движении на трассе М-5 из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ведомства. «На трассе М-5 „Урал“ в сторону Москвы ведутся дорожные работы. Просим водителей проявлять особую внимательность на дороге и планировать маршрут заранее. По возможности выбирать объездные пути», — уточнили в пресс-службе. Работы ведутся на 25 километрах трассы. Покрытие укладывают на участке с 1829 по 1833 км. Обустройство обочины идет с 1843 по 1842 км, ремонт дороги — с 1831 по 1839 км и с 1806 по 1813 км. На втором километре автодороги «Восточный обход» укладывается полотно.