В Челябинской области будет затруднено движение из-за ремонта трассы М-5. Видео

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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, дорожные работы, укладка асфальта, дорожная техника
Всего в регионе на данный момент идут работы на 24 километрах трассы Фото:

Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупредили о затрудненном движении на трассе М-5 из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ведомства.

«На трассе М-5 „Урал“ в сторону Москвы ведутся дорожные работы. Просим водителей проявлять особую внимательность на дороге и планировать маршрут заранее. По возможности выбирать объездные пути», — уточнили в пресс-службе.

Работы ведутся на 25 километрах трассы. Покрытие укладывают на участке с 1829 по 1833 км. Обустройство обочины идет с 1843 по 1842 км, ремонт дороги — с 1831 по 1839 км и с 1806 по 1813 км. На втором километре автодороги «Восточный обход» укладывается полотно.

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Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупредили о затрудненном движении на трассе М-5 из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ведомства. «На трассе М-5 „Урал“ в сторону Москвы ведутся дорожные работы. Просим водителей проявлять особую внимательность на дороге и планировать маршрут заранее. По возможности выбирать объездные пути», — уточнили в пресс-службе. Работы ведутся на 25 километрах трассы. Покрытие укладывают на участке с 1829 по 1833 км. Обустройство обочины идет с 1843 по 1842 км, ремонт дороги — с 1831 по 1839 км и с 1806 по 1813 км. На втором километре автодороги «Восточный обход» укладывается полотно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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