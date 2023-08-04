У Кремля началась перестрелка. Фото

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В центре Москвы один из водителей выстрелил из травматического оружия в другого после ДТП Фото:

В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля.

«У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан.

По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

Перестрелка произошла возле Кремля
Перестрелка произошла возле Кремля
Фото:

Произошел конфликт между водителями после ДТП
Произошел конфликт между водителями после ДТП
Фото:

Инцидент случился на ул. Маховая
Инцидент случился на ул. Маховая
Фото:

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В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля. «У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан. По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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