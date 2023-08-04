В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля.
«У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан.
По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого.
В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля. «У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан. По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого.