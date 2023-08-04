У Кремля началась перестрелка. Фото 04 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 + В центре Москвы один из водителей выстрелил из травматического оружия в другого после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля. «У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан. По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого. Перестрелка произошла возле Кремля Фото: telegram-канал «Осторожно, Москва» https://t.me/ostorozhno_moskva/7468 Произошел конфликт между водителями после ДТП Фото: telegram-канал «Осторожно, Москва» https://t.me/ostorozhno_moskva/7468 Инцидент случился на ул. Маховая Фото: telegram-канал «Осторожно, Москва» https://t.me/ostorozhno_moskva/7468 В Москве у отеля National мужчина выстрелил из травматического оружия в оппонента. Инцидент произошел недалеко от здания Кремля. «У Кремля водители устроили перестрелку из-за дорожного конфликта. Один из них достал травматическое оружие и начал стрелять в оппонента», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». На месте работают полиция и бригада скорой помощи. По факту происшествия один из участников конфликта оказался ранен, второй задержан. По информации от РИА Новости, конфликт произошел на улице Моховая, на пересечении с Тверской. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в другого. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям