Пьяная мать пыталась изрезать разбитой бутылкой своего двухлетнего сына

Пьяная мать из города Большой Камень (Хабаровский край) изрезала спину своему ребенку, сняла это на видео и отправила своей подруге. В ситуацию оперативно вмешались полицейские.
«Елизавета из города Большой Камень изрезала спину малышу разбитой бутылкой и решила „похвастаться“ этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским», — передает информацию telegram-канал SHOT. Пьяная мать собиралась продолжить издеваться над сыном. Однако она не смогла этого сделать, на место событий приехали полицейские и задержали женщину.
По информации telegram-канала, Елизавета воспитывала ребенка без отца. Мужчина бросил ее еще во время беременности. После этого у нее были мысли избавиться от ребенка. За издевательство над малышом ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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