Пьяная мать пыталась изрезать разбитой бутылкой своего двухлетнего сына

05 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Ребенка спасли полицейские, которые оперативно приехали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяная мать из города Большой Камень (Хабаровский край) изрезала спину своему ребенку, сняла это на видео и отправила своей подруге. В ситуацию оперативно вмешались полицейские. «Елизавета из города Большой Камень изрезала спину малышу разбитой бутылкой и решила „похвастаться“ этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским», — передает информацию telegram-канал SHOT. Пьяная мать собиралась продолжить издеваться над сыном. Однако она не смогла этого сделать, на место событий приехали полицейские и задержали женщину. По информации telegram-канала, Елизавета воспитывала ребенка без отца. Мужчина бросил ее еще во время беременности. После этого у нее были мысли избавиться от ребенка. За издевательство над малышом ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Пьяная мать из города Большой Камень (Хабаровский край) изрезала спину своему ребенку, сняла это на видео и отправила своей подруге. В ситуацию оперативно вмешались полицейские. «Елизавета из города Большой Камень изрезала спину малышу разбитой бутылкой и решила „похвастаться“ этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским», — передает информацию telegram-канал SHOT. Пьяная мать собиралась продолжить издеваться над сыном. Однако она не смогла этого сделать, на место событий приехали полицейские и задержали женщину. По информации telegram-канала, Елизавета воспитывала ребенка без отца. Мужчина бросил ее еще во время беременности. После этого у нее были мысли избавиться от ребенка. За издевательство над малышом ей грозит до 20 лет лишения свободы.