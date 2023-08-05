Пьяная мать пыталась изрезать разбитой бутылкой своего двухлетнего сына

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Ребенка спасли полицейские, которые оперативно приехали Фото:

Пьяная мать из города Большой Камень (Хабаровский край) изрезала спину своему ребенку, сняла это на видео и отправила своей подруге. В ситуацию оперативно вмешались полицейские.

«Елизавета из города Большой Камень изрезала спину малышу разбитой бутылкой и решила „похвастаться“ этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским», — передает информацию telegram-канал SHOT. Пьяная мать собиралась продолжить издеваться над сыном. Однако она не смогла этого сделать, на место событий приехали полицейские и задержали женщину.

По информации telegram-канала, Елизавета воспитывала ребенка без отца. Мужчина бросил ее еще во время беременности. После этого у нее были мысли избавиться от ребенка. За издевательство над малышом ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Пьяная мать из города Большой Камень (Хабаровский край) изрезала спину своему ребенку, сняла это на видео и отправила своей подруге. В ситуацию оперативно вмешались полицейские. «Елизавета из города Большой Камень изрезала спину малышу разбитой бутылкой и решила „похвастаться“ этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским», — передает информацию telegram-канал SHOT. Пьяная мать собиралась продолжить издеваться над сыном. Однако она не смогла этого сделать, на место событий приехали полицейские и задержали женщину. По информации telegram-канала, Елизавета воспитывала ребенка без отца. Мужчина бросил ее еще во время беременности. После этого у нее были мысли избавиться от ребенка. За издевательство над малышом ей грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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